Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, messa ad Assisi

Il Raggruppamento Umbria del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, in occasione del 50° anniversario della fondazione del C.I.S.O.M., ha celebrato una Santa Messa nella Basilica di San Franceco, nella solennità di San Giovanni Battista, Patrono dell’Ordine di Malta.

Il Sovrano Militare Ordine di Malta, uno dei più grandi ordini cavallereschi medievali fondati nell’XI secolo, è oggi tra le più efficienti istituzioni umanitarie. Il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta dal 1970, anno della sua fondazione, ne rappresenta il braccio operativo in ambito di protezione civile e soccorso sanitario. I volontari del Cisom sono intervenuti in qualità di soccorritori in numerose calamità, dalla valle del Belice al terremoto dell’Irpinia al sisma dell’Aquila fino all’ultima emergenza che ha colpito il centro Italia.

Attivi in Umbria da diversi anni e in tutto il mondo con 900 anni di storia, i volontari del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta svolgono servizi provinciali di emergenza freddo, servizi in appoggio ad altre associazioni per gli interventi logistici e di protezione sanitaria, organizzano raccolte alimentari per reperire generi di prima necessità per le famiglie bisognose. In questo periodo di pandemia, si sono anche attivati per la distribuzione di mascherine, aiutato per la spesa e i medicinali.

Intanto il Rotary Club di Assisi consegnerà il Premio “Ideale Rotariano” 2019 – 2020 al personale sanitario dell’ospedale di Assisi, con la seguente motivazione: ” L’impegno profuso nella cura quotidiana e la straordinaria risposta all’emergenza sanitaria del 2020 rappresentano in maniera tangibile l’ideale del Rotary International: “Servire al di sopra di ogni interesse personale”. La cerimonia avrà luogo sabato 27 giugno, alle ore 10, presso l’ospedale, alla presenza del Sindaco di Assisi Stefania Proietti e del Direttore Sanitario Daniela Felicioni.

FOTO © Mauro Berti