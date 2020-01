Corso di potatura dell’olivo 2020 ad Assisi, il programma delle lezioni

Torna ad Assisi il (doppio, e differente) corso di potatura dell’olivo 2020. Nel primo caso, si tiene alla Casa Rogate dei Padri Rogazionisti (in via Petrosa 2, sede del corso). Si tratta della terza edizione dell’iniziativa, otto lezioni teoriche e pratiche sulla potatura e patologie nell’olivocultura tra febbraio e marzo (sempre alle ore 21). Le lezioni saranno tenute dai docenti del dipartimento di scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università degli Studi di Perugia, Primo Proietti e Massimo Pilli. Per le malattie dell’olivo interverrà Raffaele Di Massa, per la concimazione Paola Matteucci.

La prima lezione del corso di potatura dell’olivo 2020 è il 3 gennaio (gestione del terreno). Seguiranno potatura di produzione (5 febbraio), malattie/concimazione (6 e 12 febbraio), qualità olio: valutazione sensoriale (10 febbraio), e tre lezioni pratiche (da concordare, condizioni meteo permettendo, tra docenti e partecipanti). La quota di partecipazione al corso, cena compresa, è di 45 euro; il termine di iscrizione è il 31 gennaio, possibile chiamare Ernesto al 348.7804046.

Altro corso di potatura dell’olivo 2020, stavolta organizzato dal Fai, quello in scena domenica 16 febbraio dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 al Complesso di Santa Croce, ad Assisi. In questo secondo corso, al mattino, “Principi e basi fisiologiche della potatura. Obiettivi. Epoca. Tecniche e forme di allevamento. Turni. Attrezzature. Uso dei residui di potatura”. La lezione è cura di Primo Proietti (Docente Università Degli Studi Di Perugia). Nel pomeriggio, “Attività in campo su potatura di allevamento, di produzione e di riforma, nell’ottica di semplificare, ridurre i tempi necessari e ottimizzare i risultati”. In questo caso la lezione è a cura di Mirco Boco (Università Degli Studi Di Perugia)

Quota di partecipazione € 35,00 – Iscritti FAI € 30,00. Prenotazione obbligatoria allo 075-813157 (solo martedì, mercoledì e giovedì ore 09.30-13)