Croce Rossa Italiana Assisi, tante iniziative per ovviare all’emergenza

Il comitato locale della Croce Rossa Italiana Assisi ha messo in campo tante iniziative per l’emergenza Covid-19. Attivo già da due settimane il servizio denominato “Il Tempo della Gentilezza” attraverso il quale i cittadini appartenenti alle categorie più vulnerabili (anziani ,persone fragili ed immunodepressi) possono richiedere la consegna a domicilio di farmaci, alimentari e beni di prima necessità (il costo della spesa e dei farmaci rimane a carico del richiedente). “Il servizio per i cittadini del nostro territorio – spiegano in una nota a firma di Emanuele Pirinei, volontario Croce Rossa Italiana Assisi – può essere attivato telefonando alle Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Assisi allo 075.8043500 o inviando un’email a criperteassisi@gmail.com.

Per i bambini che passano lungo tempo in casa – prosegue la nota della Croce Rossa Assisi – e che vogliono raccontarci questi giorni, il Comitato Locale CRI di Assisi ha ideato l’iniziativa “Coloriamo le Ore”. I bambini potranno esprimere la loro creatività inviando i propri disegni a criperteassisi@gmail.com o via whatsapp al 333.2267679. A loro verrà risposto dai nostri volontari e quando alla fine potremo davvero riabbracciarci con sicurezza, sarà organizzato un evento al quale saranno tutti invitati. Per informazioni e chiarimenti si potrà contattare il volontario Walter Maurizi al 338.9563004″.