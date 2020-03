Speciale meteo AssisiNews: imminente ondata di freddo anomalo in arrivo

Speciale meteo AssisiNews per il periodo 23-26 marzo 2020, con la rubrica curata da Luca Tiberti. Nel dettaglio le previsioni del meteo per la città serafica e per l’Umbria con una imminente ondata di freddo anomalo in arrivo. La raccomandazione, come sempre in questi giorni, è stare in casa e non muoversi assolutamente.

Buongiorno e buona domenica a tutti, come vi avevo promesso eccomi ad aggiornarvi con questo Speciale meteo AssisiNews dedicato interamente all’arrivo del gelo e molto probabilmente anche della neve nel corso di tutta la prima parte della prossima settimana, al momento la fase clou sembra essere quella tra lunedì 23 e giovedì 26 marzo. Gli aggiornamenti, va detto, hanno confermato ampiamente finora questa linea di tendenza perciò che dirvi se non che arriverà sicuramente il freddo, il grande assente per tutto l’inverno che arriva fuori tempo massimo, che alla fine dei giochi si potrebbe anche rivelare da record con temperature da brivido oltre che di notte anche in pieno giorno. (Continua dopo l’immagine)

Grande possibilità ancora che a questo gelo possano anche associarsi delle nevicate (la quantità di accumulo al suolo di queste dipenderà in modo essenziale dalla quantità di umidità che questa aria gelida “pellicolare-continentale” che scorrerà bassa riuscirà a catturare nel suo passaggio sopra la superficie del mare adriatico). Questo, che in linguaggio tecnico si chiama “adriatic effect snow” effetto neve dell’Adriatico, sarà il principale responsabile delle precipitazioni nevose che raggiungeranno la nostra Umbria per effetto stau (l’umidità catturata dal mare sospinta da forti venti da nord-est perpendicolari all’Appennino versante Adriatico andrà ad impattare sui rilievi appunto e una parte di essa tracimerà o per meglio dire svalicherà il nostro Appennino sotto forma di rovesci nevosi che potrebbero imbiancare molte nostre località quali per citarne qualcuna: Perugia, Assisi, Bastia Umbra, Foligno, Gualdo Tadino, Gubbio, Spoleto. La probabilità che ciò accada al momento la stimo a circa l’80% dunque molto alta.

Vi chiediamo qualora si verificassero queste nevicate di mandarci foto e video che possano in qualche modo immortalare l’evento per distogliere l’attenzione dai difficili momenti odierni e di ciò vi ringraziamo anticipatamente. Dalla Luca Tiberti e dalla redazione di AssisiNews, grazie per per seguirci sempre con affetto, e mi raccomando: restate in casa!