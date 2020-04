dacasapuoi, i DigiPASS della Regione Umbria rimangono vicini agli utenti

I DigiPASS della Regione Umbria fanno squadra e, nel periodo di chiusura al pubblico delle sedi a causa del Covid-19, propongono l’iniziativa #daCasaPuoi per continuare ad essere vicini agli utenti anche in questo momento attraverso attività di supporto online e a distanza: informazioni sui canali social ed assistenza “on demand” ai cittadini sull’utilizzo dei servizi digitali utili nella vita quotidiana per operare da casa.

Dal 3 aprile, sulle pagine facebook dei DigiPASS della Regione Umbria (Assisi, Città di Castello, Foligno, Gubbio, Media Valle del Tevere, Narni, Orvieto, Perugia, Spoleto) parte la campagna #daCasaPuoi attraverso card grafiche o video per offrire informazioni e suggerimenti utili sui servizi digitali disponibili online per svolgere le attività della vita di tutti i giorni senza uscire da casa. Tra i principali strumenti digitali c’è ad esempio SPID, l’Identità Digitale che con un’unica password consente di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione in modo semplice, sicuro e veloce dal proprio computer, smartphone o tablet.

All’attività online si affianca l’operatività a distanza dei facilitatori digitali per aiutare chi dovesse incontrare difficoltà. I facilitatori dei DigiPASS regionali sono a disposizione “on demand” per richieste di ulteriori informazioni e chiarimenti da parte degli utenti sui servizi digitali accessibili da casa. L’invito è fissare un appuntamento, attraverso una e-mail o un messaggio privato sulla pagina facebook del DigiPASS del proprio territorio, per ricevere il supporto necessario: ricevuta la richiesta, il facilitatore ricontatta l’utente per soddisfare l’esigenza.

Tutte le informazioni, i contatti e-mail e facebook sono disponibili sul portale regionale DigiPASS Umbria all’indirizzo digipass.regione.umbria.it