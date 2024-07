Avis Assisi, l’appello: “Donate anche in estate”. Come prenotare

L’Associazione Volontari Italiani Sangue (AVIS) di Assisi lancia un appello urgente a tutti i donatori di sangue. “Le previsioni – si legge in una nota dell’Avis Assisi – indicano un forte decremento delle prenotazioni per le donazioni durante il mese di agosto. Ogni giorno, in Italia, migliaia di persone necessitano di trasfusioni di sangue per interventi chirurgici, trattamenti medici, traumi, incidenti sul lavoro o sulle strade e molte altre emergenze. La donazione di sangue è un gesto semplice ma fondamentale”.

Le previsioni per il mese di agosto mostrano un calo significativo delle prenotazioni, dovuto principalmente al grande caldo di questi giorni, alle vacanze estive ed al periodo di ferie. Questo decremento può avere conseguenze sulla disponibilità di sangue nei nostri ospedali con il rischio di non poter garantire le cure necessarie a tutti coloro che ne hanno o ne avranno bisogno.

AVIS Assisi pertanto invita tutti i donatori abituali e coloro che non hanno mai donato a considerare l’importanza di questo gesto ed a prendere un appuntamento nel mese di agosto. Anche una singola donazione può fare la differenza. Per prenotare è sufficiente mandare un messaggio Whatsapp al numero 353.4313217 e si verrà richiamati al primo turno utile di segreteria. AVIS Assisi ringrazia anticipatamente tutti coloro che risponderanno a questo appello e comunque, in ogni caso, tutti i donatori Avis Assisi per quanto fatto durante tutto l’anno: la generosità e l’impegno sempre dimostrati sono un modo attivo di prendersi cura di tutta la comunità.

Infine l’Avis Assisi ringrazia formalmente anche tutto lo staff di Beerock e della Pro loco di Viole per avere in questi giorni fornito un sincero supporto nella possibilità di continuare in mezzo ai giovani l’attività di sensibilizzazione alla donazione. “La vita è un dono, donare il sangue è giusto, rende migliori noi e quanto ci circonda”, conclude la nota.

