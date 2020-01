Dedo e Jeanne, ad Assisi uno spettacolo per ricordare Modigliani

Sabato 25 gennaio alle 18 all’Auditorium di Santa Chiarella il Rotary Assisi e la libreria Zubboli organizzano Dedo e Jeanne, uno spettacolo gratuito in occasione del centenario della morte di Amedeo Modigliani. Musiche e atmosfere della Parigi degli anni ‘20, con una narrazione affidata alle voci di Sara Armentano, Ginevra Rondoni e Francesco Scillipoti, con la regia di Pino Menzolini e il commento musicale di Fabio Berellini (pianoforte) e Federico Gili (fisarmonica).

Lo spettacolo Dedo e Jeanne racconta “Gli ultimi istanti di una vita oltre i limiti di qualsiasi umana passione. Jeanne, compagna di Modigliani, non riesce a vedere oltre il dolore per la perdita di Dedo; non si cura della figlia che sta per lasciare, né dell’altra creatura che porta in grembo, ma si lancia nel vuoto per seguire il suo unico amore, a poche ore dal funerale. Nel suo racconto pieno d’amore vede con i suoi occhi sognanti Modì, pittore bello e maledetto, chiamando il pubblico a partecipare agli eccessi della loro vita familiare: dagli slanci passionali alla violenza che scaturisce dall’alcool e dalle frustrazioni; dall’amore dolce e malinconico ai dolorosi tradimenti. Una donna fragile, ma al tempo stesso animata da una forza quasi ultraterrena, che la condurrà al suicidio, avvenuto il 25 gennaio 1920. Jeanne si butta dal quinto piano, di schiena, quasi a voler proteggere il figlio che aspetta da Dedo”.