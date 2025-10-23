Dona un coperto 2025: quando fare del bene diventa semplice come sedersi a tavola

Torna dal 24 al 26 ottobre l'iniziativa del Rotary Club Assisi che coinvolge Assisi (anche con Petrignano e Santa Maria), Bettona, Cannara e Perugia

La convivialità è da sempre uno dei piaceri più autentici della vita. Sedersi a tavola, condividere un buon pasto, scambiare idee e sorrisi: sono gesti che uniscono e creano legami. E proprio da questo spirito nasce Dona un coperto 2025, l’iniziativa che trasforma una semplice cena fuori in un gesto concreto di solidarietà. Dal 24 al 26 ottobre, in occasione del World Polio Day (che cade il 24 ottobre), il Rotary Club Assisi invita tutti a prender parte a questa grande azione collettiva. Un piccolo gesto che, moltiplicato per tanti, può fare la differenza.

“Mangiare bene, in buona compagnia, e allo stesso tempo aiutare i bambini nei Paesi dove la polio è ancora una minaccia: questo è lo spirito di Dona un Coperto 2025. Partecipare è semplicissimo: basta scegliere uno dei ristoranti e locali aderenti, prenotare un tavolo e godersi un pasto di solidarietà. Al resto penseranno loro: per ogni coperto, una quota sarà devoluta alla Rotary Foundation, a sostegno della campagna mondiale per l’eradicazione della poliomielite”, fanno sapere dal Rotary.

Tanti i ristoratori del territorio che hanno aderito con partecipazione e impegno diventando parte attiva di un progetto globale, dimostrando come la solidarietà possa nascere ovunque. Ogni ospite che deciderà di partecipare contribuisce a un obiettivo che unisce milioni di persone in tutto il mondo: sconfiggere la polio per sempre. “Ci aspetta un weekend di gusto, condivisione e impegno civile, dove il bene si serve… direttamente a tavola. Buon appetito nei locali che hanno già aderito”, dicono dal Rotary, ricordando i ristoranti aderenti. ASSISI: Il Baccanale, Il Menestrello, La Buca di San Francesco, La Stalla, Osteria San Vittorino; BETTONA: Agriturismo Il Cerreto, Vida Loca Restaurant; CANNARA: Il Rientro Albergo & Spa; PERUGIA: Dal Gale Pinsa e Amici; PETRIGNANO: Hotel Ristorante La Torretta; SANTA MARIA DEGLI ANGELI,: Casa Norcia.

