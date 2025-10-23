Ripartono dalle immagini gli incontri della Biblioteca del Sacro Convento: il programma 2025-26

(Flavia Pagliochini) Ripartono gli incontri della Biblioteca del Sacro Convento ad Assisi. Il primo appuntamento proposto del nuovo ciclo di lezioni 2025-2026 è in programma venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 17 e vedrà come ospite Mino Gabriele, professore di iconografia e iconologia e di scienza e filologia delle immagini presso l’Università degli Studi di Udine, direttore della collana «Multa Paucis. Opere Rare e Inedite» della Biblioteca nazionale centrale di Firenze e della rivista “Fontes. Periodico semestrale di Filologia Classica e Storia dell’Arte”. Ad affiancarlo sarà il prof. Paolo Capitanucci, docente di Storia della filosofia e Introduzione al pensiero francescano presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Assisi e presso l’Istituto Teologico di Assisi, da anni collaboratore della Biblioteca del Sacro Convento. L’incontro, dal titolo “Pensare per immagini”, propone un’analisi della ricchissima simbologia presente nei manoscritti e nei frontespizi e nelle antiporte dei libri a stampa, con particolare attenzione ai volumi del Fondo Antico della Biblioteca del Sacro Convento. “Un’occasione preziosa per immergersi nel linguaggio simbolico che ha segnato la cultura europea tra Cinquecento e Seicento”, anticipano i francescani.

Gli incontri della Biblioteca del Sacro Convento proseguiranno venerdì 28 novembre con “A che gioco giochiamo?”, il gioco tra sacro e profano, tra Medioevo ed età moderna, con il professor fra Carlo Bottero, la dottoressa Giorgia menghinella e il professor Capitanucci. A seguire, venerdì 30 gennaio, “Il corpo degli scienziati, dei filosofi e dei teologi”, prospettive parallele in dialogo a partire dal Fondo Antico con i professori Giulio Fosso, padre Domenico Paoletti e ancora Capitanucci. Venerdì 20 marzo è la volta de “Il volto di Frate Francesco”, ritratti di Francesco tra Basilica, Museo ed Archivio musicale con i professori fra Carlo Bottero, Mirko Santanicchia, Giulia Vaira e padre Peter Hrdy e a seguire la Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco eseguirà l’antifona Salve Sancte Patre. Infine, venerdì 22 maggio, sarà la volta de “L’arte del costruire”, trattati di architettura e documenti d’archivio del Fondo Antico con il professor Ezio genovesi e la dottoressa Cristina Roccaforte. Come sempre l’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria a centrodf@gmail.com

© Riproduzione riservata