Festa degli Agricoltori 2025, per il Meyer raccolti 5.250 euro

(Assisi News continua con la sua sezione buone notizie. Uno spazio dedicato a quelle notizie che magari sono meno d’impatto rispetto ad altre più eclatanti, ma che sono comunque significative, per Assisi o l’Umbria, perché buone e positive. Un piccolo spazio dedicato a quanto di buono – e di bello – ci circonda. Se avete una buona/bella storia da segnalarci, potete scriverci a info@assisinews.it. Oggi dedichiamo uno spazio alla grande generosità della Festa degli Agricoltori 2025)

Oltre 5.000 euro raccolti per l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, grazie al grande cuore degli agricoltori. Come ogni anno l’estate è il momento della donazione del ricavato della Festa degli Agricoltori 2025 che, arrivata all’undicesima edizione, ha raccolto 5250 euro per l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, raccolti anche grazie ai banner posizionati sulle testate del gruppo editoriale Assisi News. Centinaia i mezzi agricoli e un migliaio gli agricoltori partecipanti alla giornata che, dopo una santa messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e il corteo dei trattori che ha percorso le vie del territorio comunale e di Bastia e Bettona, si è conclusa con un momento conviviale e con la premiazione dei partecipanti.

Un momento insomma che porta con sé notevoli effetti promozionali e ricadute positive sull’economia del territorio, senza tralasciare il messaggio culturale della custodia della terra e la cura dell’ambiente, concetti quest’ultimi che si rifanno pienamente allo spirito francescano, ma che non dimentica la solidarietà: come detto infatti il ricavato della Festa degli Agricoltori 2025 – determinato da sponsorizzazioni e offerte libere e depurato delle spese vive dei costi sostenuti – è stato come detto totalmente devoluto in beneficenza alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze per il reparto di Malattie Metaboliche; non è mancata la foto di rito con l’assegno, da oltre 5.000 euro. “Grazie a tutti per la generosità – le parole di Alessio Castellani, fondatore e organizzatore della manifestazione con l’apposito Comitato e il sostegno della Pro loco di Santa Maria – fare del bene è lo scopo primario di questa iniziativa e anche quest’anno si conferma il grande cuore degli agricoltori, un segnale che tutti, nel nostro piccolo, possiamo donare e fare la differenza”.

