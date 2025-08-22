Ascensore di Mojano, si torna operativi: riparato il guasto

È stato riparato il guasto che ha interessato l’ascensore del parcheggio Mojano, che conduce alle scale mobili per il centro storico di Assisi. Saba, società che gestisce la struttura, ha completato la riparazione il 21 agosto e il servizio è stato ripristinato. Lo annuncia l’account Facebook della Città di Assisi.

Il problema era emerso sotto Ferragosto, quando a finire fuori uso era stato un pezzo di ascensore – quello che dal piano delle casse porta all’esterno della struttura – per colpa di un doppio guasto. Dopo un primo intervento sollecitato dal Comune a Saba che materialmente gestisce l’infrastruttura, pochi giorni dopo si era verificato un altro disservizio, e così – nel pieno del “boom” agostano – molte persone, anche disabili [che possono comunque arrivare nel centro storico di Assisi a prescindere dalle chiusure della ztl], si sono ritrovate “appiedate”.

La giunta aveva sollecitato Saba a prendere provvedimenti e si era attivata anche di suo: nello specifico, era stato mobilitato del personale che, nell’orario diurno di apertura del parcheggio, in caso di emergenza aiuterà chi ha bisogno a percorrere l’ultimo tratto di strada; nel weekend era stato inoltre attivato il servizio navetta Assisi per tutti (è comunque attivo fino a fine estate, non specificatamente per Mojano e per contattarlo +39 329 2609426; +39 329 2609422). Ora il lieto fine con la sostituzione del pezzo dell’ascensore guasto.

