Forum per la sostenibilità, domani e dopodomani la prima edizione

L’Associazione per la Cultura della SOstenibilità (ACSO) promuove la prima edizione del Forum per la Sostenibilità, un evento mirato a diffondere la “Cultura della Sostenibilità”, che ha l’intento di tracciare un percorso che restituisce un ruolo centrale all’essere umano e all’ambiente. La prima edizione dell’evento, al quale si intende dare una cadenza annuale, si svolgerà ad Assisi e sottopone alla condivisione e al confronto della platea, 3 distinti ambiti tematici letti in chiave sostenibile: salute, formazione, economia e società. Il Forum per la Sostenibilità avrà luogo nelle giornate del 2 e 3 dicembre 2022, nella sala della Conciliazione del Comune di Assisi.

Il programma del Forum per la sostenibilità:

Venerdì 2 Dicembre

SVILUPPO SOSTENIBILE e SALUTE

ore 09.00 Registrazione

ore 09.30 Saluti istituzionali – Saluti degli enti patrocinanti

ore 10.00 Introduzione e coordinamento Dott. Giorgio Miscetti (Direttore Dipartimento di Prevenzione USL1 Perugia)

Salute e Sostenibilità – Dott. Giorgio Miscetti (Direttore Dipartimento di Prevenzione USL1 Perugia)

L’epidemiologia come strumento di per la sostenibilità – Dott.ssa Carla Bietta (Dipartimento di Prevenzione USL1 Perugia – UO Epidemiologia)

Salute nel lavoro e sostenibilità: il contributo del MC e delle Società Scientifiche – Dott. Anselmo Farabi (Segretario Regionale ANMA Umbria)

La prevenzione della salute mentale ed il benessere psicologico come sfida per il mantenimento dell’equilibrio sociale – Dott. Giuseppe Ferrari (Presidente della Società Italiana di Psicoterapia Integrata per lo Sviluppo Sociale)

Dibattito

ore 13.00 Chiusura dei lavori

QUALE FORMAZIONE DOPO IL PERIODO PANDEMICO

ore 14.30 Registrazione

ore 15.00 Introduzione e Coordinamento Dr. Simone Casucci (Psicologo del Lavoro)

Educazione e formazione nella scuola a distanza – Dr. Massimo Belardinelli (Dirigente Scolastico)

Quel che resta della Psiche – Dr. Simone Casucci (Psicologo del Lavoro)

L’in-sostenibile leggerezza della formazione in Pandemia – Dr. Nicola Donti (a distanza) (Docente esperto in Comunicazione interpersonale)

Dibattito

ore 18.00 Chiusura dei lavori

Sabato 3 Dicembre

QUALI STRUMENTI ECONOMICO E FINANZIARI A SOSTEGNO DI UN MODELLO DI SVILUPPO SOSTENIBILE

ore 10.00 Registrazione

ore 10.30 Introduzione e Coordinamento Daniele Cavaleiro (Vicepresidente Associazione per la Cultura della SOstenibilità)

Quale paradigma economico a sostegno di un modello di business sostenibile – Prof. Paolo Polinori (Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Economia)

Il PNRR come strumenti di supporto per un modello di sviluppo sostenibile – Dott. Giorgio Centurelli (Direttore Generale della Direzione generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo – Dipartimento dell’Unità di Missione PNRR MiTE)

Dibattito

ore 13.00 Chiusura dei lavori

Sustainable Development Goals” delle Nazioni Unite

A tutti coloro che risulteranno regolarmente registrati al forum verranno rilasciati gli atti dell’evento. Per ulteriori dettagli ed eventuali variazioni. www.forumperlasostenibilita.it. Per scaricare il programma in pdf clicca qui.

Foto di Zoe Schaeffer | via Unsplash

