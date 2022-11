Mercatini di Natale ad Assisi 2022: appuntamento in piazza della Chiesa Nuova e a Santa Maria

Mercatini di Natale ad Assisi 2022, torna nel centro storico e vicino alla Basilica di Santa Maria degli Angeli uno degli appuntamenti più amati delle festività natalizie. Appuntamento nel primo caso dall’8 al 24 dicembre 2022 e nel secondo invece dall’8 al 18 dicembre 2022.

Nello specifico i mercatini di Natale ad Assisi 2022 si svolgeranno allestiti in piazza della Chiesa Nuova con banchi dedicati a prodotti artistici locali e dell’artigianato dall’8 al 24 dicembre dalle 10 alle 20. Le bancarelle anche a Santa Maria degli Angeli, a cura della Pro Loco angelana, in piazza Garibaldi, dalle 10 alle 20, dall’8 al 18 dicembre. Nel comprensorio la Pro Loco Bettona, in occasione del presepe vivente (qui la guida a tutti i presepi assisani 2022-2023), il 26 dicembre 2022 e l’1 e 6 gennaio 2023 propone anche le classiche bancarelle artigianali e stand per lo street food che si addicono al periodo di Natale.

Oltre ai mercatini di Natale ad Assisi 2022 da ricordare che l’8 dicembre prossimo (qui tutto il programma del ponte dell’Immacolata 2022), alle 18.30, nella piazza Inferiore della Basilica, sarà acceso il grande albero di Natale e, alle 17, in tutta la città si accenderanno le illuminazioni scenografiche su chiese e monumenti (Chiesa Superiore della Basilica di San Francesco; Abbazia di San Pietro; Piazza del Comune; Cattedrale di San Rufino, Basilica di Santa Chiara; Basilica di Santa Maria degli Angeli; Santuario di Rivotorto; statue del Presepe diffuso nel centro storico; Rocca Maggiore), realizzate in collaborazione con Enel, a completamento del progetto avviato tre anni fa.

Sempre nel Natale ad Assisi non mancherà il trenino del Natale (tutti i giorni dal 3 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, dalle ore 10.00 alle 19; il 25 dicembre e l’1 gennaio dalle ore 14.30, con partenza ogni 30 minuti da piazza del Comune), la Casa di Babbo Natale (al Palazzo Monte Frumentario con ingresso da via Fontebella, dall’8 dicembre all’8 gennaio dalle ore 10.00 alle 13 e dalle 15 alle 19 nei giorni 8-9-10-11-17-18-23-24-26-30-31 dicembre; il 22-27-28-29 dicembre solo pomeriggio, l’1-2-3-4-5 gennaio solo pomeriggio e il 6-7-8 Gennaio mattino e pomeriggio).

Foto di Stella Tzertzeveli | via Unsplash

