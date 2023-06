Giornata nazionale del sollievo 2023, ad Assisi doppia iniziativa

Grande partecipazione ad Assisi per alla Giornata nazionale del sollievo 2023, un appuntamento importante per la città serafica che è stata la prima in Umbria a ottenere il riconoscimento di città del sollievo dalla fondazione Gigi Ghirotti.

La Giornata si è svolta con due eventi, il primo nella Sala della Conciliazione dove è stato presentato il progetto “Riaccendi la vita”, promosso da svariate realtà laiche e religiose e associazioni. “La medicina e l’umano devono fare sempre squadra. Se non fanno squadra manca qualcosa di importante perché se c’è soltanto l’umanità, ma manca la professionalità non basta. Se c’è la professionalità ma manca l’umanità anche questo non basta perché non si guarisce e comunque non si vive in modo sopportabile la prova se accanto ai contributi che dà la tecnica medica non c’è anche uno sguardo, un cuore, un pensiero, una vicinanza, un’accoglienza, una stretta di mano, un abbraccio”, il saluto di apertura del vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Domenico Sorrentino. È seguito un momento di riflessione durante il quale sono state raccontate alcune esperienze e testimonianze. (Continua dopo la foto)

Sempre nell’ambito della Giornata nazionale del sollievo 2023 c’è poi stata la passeggiata di solidarietà per il sollievo con partenza da piazza del Comune e arrivo presso la Casa di riposo “Andrea Rossi” di Assisi. Agli ospiti della struttura sono stati consegnati i “fiori della gioia”. La preghiera per pazienti, curanti e operatori è stata guidata da padre Alfredo Avallone e accompagnata dal Coro Cantori di Assisi. A entrambi i momenti ha partecipato il Coro dei Cantori di Assisi.

Gli organizzatori hanno ringraziato gli ospiti e gli operatori della Casa di Riposo per l’accoglienza ricevuta. Una mattinata di riflessione e molto coinvolgente che ha riscosso apprezzamenti grazie al lavoro intenso della presidente della terza commissione consiliare che quest’anno ha voluto interessare tutti i soggetti che sul territorio sono toccati dal tema e impegnati per dare un sollievo in modi diversi alle persone che soffrono.

© Riproduzione riservata