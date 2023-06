Incidente sulla Centrale Umbra, tre feriti e disagi al traffico (foto)

Incidente sulla centrale Umbra nella zona di Capitan Loreto: è avvenuto poco prima delle 14 del 5 giugno 2023. Sul posto i vigili del fuoco e due ambulanze del 118 dagli ospedali di Assisi e Foligno. Al momento sconosciute le auto coinvolte – sarebbero più di una: ci sono, secondo quanto risulta alla redazione di Assisi News, tre feriti, non è chiaro di quali entità. Segnalati diversi disagi al traffico. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)

Pochi giorni fa, in un altro incidente sulla Centrale Umbra una ventiduenne era purtroppo mancata e due diciannovenni erano rimaste ferite. AA far perdere il controllo dell’auto alla conducente sarebbe stato il fondo stradale bagnato dalla pioggia, ma sulle cause sono in corso le indagini della polizia stradale. La macchina, che è stata sequestrata, avrebbe sbandato contro il new jersey, ha sbalzato fuori dall’abitacolo le 3 ragazze. Le due giovani ferite hanno 19 anni. Nell’incidente non sono coinvolti altri veicoli.

A marzo invece si era verificato un triplo incidente a Capodacqua di Assisi, all’uscita della ss75. Nel primo pomeriggio del 16 marzo uno scontro tra auto all’incrocio dove da tempo c’è anche un progetto per la realizzazione di una rotatoria. Sul posto la polizia locale e l’ambulanza della Stella d’Italia di Spoleto. Una persona in ospedale per accertamenti.

