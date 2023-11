Grande successo all’Umbriafiere di Bastia Umbra per la cena di solidarietà del Punto Rosa (foto)

(Stefano Berti) È stata un vero successo la cena di solidarietà organizzata dall’associazione Punto Rosa, donne operate di tumore al seno, in collaborazione con i Cantori di Assisi, all’Umbriafiere di Bastia Umbra. Circa 450 persone hanno partecipato venerdì 10 novembre all’importante evento di solidarietà, per continuare a garantire alle donne e ai famigliari dell’associazione Punto Rosa un percorso di malattia migliore.

Tanti come detto i presenti, con numerose associazioni fra cui la Pro Loco Rivotorto e l’associazione Punto Assisi e tanti sponsor. I Cantori di Assisi hanno allietato la serata con la pregevole esibizione, tanti anche i rappresentanti di importanti realtà aziendali umbre e del territorio. Presenti gli amministratori di Assisi, con il sindaco Stefania Prioetti, il vicesindaco Valter Stoppini, l’assessore Veronica Cavallucci e i consiglieri comunali Marylena Massini e Scilla Cavanna, il sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti, il presidente di Umbriafiere Stefano Ansideri, il sindaco di Spello Moreno Landrini, il consigliere della Regione Umbria Stefano Pastorelli, alcune società sportive tra cui l’immancabile Assisi Runners che con il Punto Rosa ha un legame stretto e particolare. Una serata – la quarta edizione – che ha visto la presenza sul palco durante la cena di numerosi interventi, presentati da Tiziana Borsellini, per la grande felicità di tutti in primis della presidente dell’associazione Punto Rosa Silvana Pacchiarotti.

”Una serata dedicata a una causa, non una semplice iniziativa ma qualcosa di molto più importante – le parole del sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti – grazie donne stupende che trovate nell’incontro la forza per reagire, grazie per quello che ci donate con la vostra esperienza dolorosa che sapete trasformare in altro, di aiuto agli altri. Ci associamo ai ringraziamenti fatti dalle donne dell’associazione Punto Rosa ai Cantori di Assisi, all’istituito Alberghiero di Assisi e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere speciale questa serata, grazie infinitamente a tutti” – ha concluso il sindaco.

Un evento che già da giorni aveva visto la chiusura delle prenotazioni: “Con immensa gratitudine dobbiamo dire stop alle prenotazioni per l’annuale cena del Punto Rosa. Siete stati tantissimi e siamo sold out” – comunicavano già con largo anticipo dall’associazione. E la serata è stata una grande serata. Una serata all’insegna della corretta alimentazione, con in mostra anche opere d’arte di artisti locali, il tutto nel segno della beneficenza e della solidarietà per una nobile causa.

Foto ©️Mauro Berti, gruppo editoriale Assisi News

© Riproduzione riservata