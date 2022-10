Il Club Inner Wheel Assisi-Bastia Umbra accoglie la governatrice del Distretto 209

Domenica 23 ottobre al Nun Relais, il Club Inner Wheel Assisi-Bastia Umbra ha avuto l’onore di ospitare per la prima volta la Governatrice del Distretto 209 Lilly Pasini e la Segretaria Anna Rita D’Auria. Alla serata erano presenti, in qualità di padrini della nascente associazione femminile, una rappresentanza del Club Inner Wheel di Spoleto e il Rotary Club di Assisi, rappresentato dal Presidente Alessio Ronca, il quale ha consegnato alla Presidentessa Beatrice Susta Angelini la rituale Campana.

L’International Inner Wheel è molto probabilmente la più grande organizzazione femminile di service al mondo. Essa conta circa 107.552 socie appartenenti a 4.062 Clubs sparsi in 101 Nazioni e Territori; dall’Europa, all’Africa, India, Filippine, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, e Canada, per citarne soltanto alcune. L’Inner Wheel nacque ufficialmente il 10 Gennaio 1924, quando Margarette Golding fu eletta Presidente di un Club in Manchester, costituito dalle mogli dei Rotariani. Tuttavia, le basi da cui è poi sorta l’attuale International Inner Wheel furono gettate nel 1934, quando fu fondata l’Associazione dei Club Inner Wheel in Gran Bretagna ed Irlanda. Lo spirito che unisce le donne di ogni paese è quello di “promuovere la vera amicizia, incoraggiare gli ideali di servizio individuale, favorire la comprensione internazionale”.

Per il 2022/2023 il tema internazionale è “Work Wonders” (Realizza meraviglie) che vuole stimolare le associate ad un impegno crescente, capace di meravigliare tutti coloro che le vedranno agire nei diversi campi nei quali è coinvolta l’Associazione: culturale, umanitario e sociale. Dalla Pasini e D’Auria, “gli auguri di buon lavoro al nuovo Club Inner Wheel Assisi-Bastia Umbra!”

