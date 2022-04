IncontriAMOci contro la violenza, il Distretto 209 Inner Wheel Italia si riunisce ad Assisi

Si svolgerà il 2 aprile ad Assisi il Forum del Distretto 209 di Inner Wheel Italia contro la violenza: dalle 16 di domani, nella Sala della Conciliazione, si terrà infatti “IncontriAMOci contro la violenza”. Dopo l’introduzione di Simona Calai Granelli, governatrice Distretto 209 che aprirà l’incontro con il sindaco, Stefania Proietti, seguiranno le relazioni di Gianni Biondi, docente di psicologia pediatrica all’Università di Palermo, Silvia Fornari professore associato di sociologia all’Università di Perugia, di Elena Zucconi Galli Fonseca, ordinario in diritto processuale Civile alla Facoltà di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna, con l’intervento online di Elena Jolanda Ceria vice Questore della Polizia di Stato alla Questura di Bologna e la moderazione di Maria Luigia Casalengo, presidente dell’Inner Wheel di Valsamoggia-Terre d’Acqua.

In questa occasione la Governatrice del Distretto 209, in qualità di capofila presenterà il progetto-pilota “Perché siamo gentili?” , frutto del lavoro del comitato, sotto la guida del professor Biondi, per dar vita a un laboratorio proprio sulla gentilezza, sul suo senso profondo di “parte integrante della persona umana che trasforma profondamente lo stile di vita, i rapporti sociali, il modo di dibattere e di confrontare le idee oltre che facilitare la ricerca di consensi e aprire strade là dove l’esasperazione distrugge tutti i ponti”, si legge nella nota. “Il Laboratorio – aggiunge il comunicato – potrà essere ripreso dai vari Club innerini che seguiranno le comuni linee guida dello stesso progetto. Momento importante sarà la verifica dei risultati per monitorare il cammino e delineare gli sviluppi successivi”. Il logo del progetto è stato realizzato dal vignettista Giorgio Serra alias Matitaccia.

La prima giornata di IncontriAMOci contro la violenza si concluderà alle ore 20 con una conviviale presso la Sala delle Volte, a cura dell’ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici Umbria) in occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza dell’Autismo. Domenica 3 aprile, messa nella Chiesa della Minerva e a seguire alle ore 11 un Flash mob con le Tele di Penelope, per concludersi con il pranzo dell’amicizia.

© Riproduzione riservata