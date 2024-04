Il Comitato Davide Piampiano aiuta l’Avis: arrivano 10 nuovi donatori

Ricordare di Davide l’energia e la predisposizione all’aiuto degli altri . Con questa motivazione alcuni soci sia fondatori che promotori del comitato Davide Piampiano hanno aderito alla campagna dell’Avis di Assisi “La vita è un dono” organizzando una giornata dedicata alla donazione di sangue. Il Comitato Davide Piampiano nasce infatti per mantenere vivo il ricordo di Davide; il suo scopo è quello di dare un aiuto concreto ai giovani con lo stesso entusiasmo e voglia di fare di Davide, sostenendoli nei loro corsi di studi, senza tralasciare altre forme di aiuto, sostegno, partecipazione.

Così in una mattinata con ben 10 nuovi donatori, ai quali se ne aggiungeranno altri nei prossimi giorni, “il Comitato Davide Piampiano – si legge in una nota Avis – ha contribuito sostanzialmente al bene di questa nostra comunità. Parte attiva della generosa giornata la famiglia di “Dax”, la madre Catia, il padre Antonello e la sorella Valeria e molti gli amici, Riccardo, Stefano, Stefano, Angelica, Michela, Michela, Gaetana, Fabrizio, Silvano, Emanuele, Giovanni, che hanno così voluto inviare un messaggio portatore di quella energia positiva, costruttiva che tanto caratterizzava il giovane: ‘Aiutare chi ha bisogno è sempre importante, farlo in nome di Davide lo rende ancora più speciale’”.

“Le parole da sole non possono essere sufficienti per concorrere al bene di questa nostra comunità, una tale forza, quella mostrata dalla famiglia Piampiano, sia da esempio” così il Presidente dell’Avis Comunale di Assisi Avv.Gianmatteo Costa, portando un abbraccio da parte di tutto il consiglio e di tutti i donatori della locale compagine avisina, ha tenuto a sottolineare l’importanza della nobile iniziativa. Presente anche il dirigente medico del nosocomio assisiate, Dott.Nicola Buonora, che ha portato i saluti della USL 1. Non per ultimo, un pensiero anche per il nonno di Davide, già Comandante della locale polizia comunale, Davide Roscini tra i fondatori e primo presidente dell’Avis Comunale di Assisi. Per chi vuole aderire al Comitato Davide Piampiano od approfondirne le attività può farlo sul sito internet: https://www.comitatodavidepiampiano.com/ mentre, per chi inizia a pensare di poter diventare donatore di sangue o comunque vuole ricevere più informazioni in merito è sufficiente mandare un messaggio whatsapp al 3534313217 e sarà ricontattato durante il primo turno utile di segreteria. L’Avis di Assisi ringrazia il Comitato Davide Piampiano e tutti quanti personalmente sono intervenuti, interverranno o solamente aiuteranno nel promuovere la donazione di sangue; donare il sangue è giusto, naturale, fa stare meglio noi e chi a noi è vicino.

