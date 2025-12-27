Il Premio Santo Stefano 2025 a Gianfranco Costa (foto)

La Pro loco di Costa di Trex ha assegnato il diciottesimo premio Santo Stefano 2025 a Gianfranco Costa, già sindaco di Assisi, fondatore del Centro internazionale per la pace tra i popoli, da sempre impegnato nel mondo associativo di Assisi. La consegna è avvenuta venerdì 26 dicembre 2025 dopo la santa messa presieduta dal parroco, don Alessandro Picchiarelli, con i concelebranti don Niccolò Crivelli, don Dario Resenterra e il diacono Luca Luchini, in occasione della festa del patrono della frazione. Presenti la governatrice, Stefania Proietti, il sindaco di Assisi, Valter Stoppini e l’assessore comunale Donatella Casciarri. La presidente della Pro loco, Marina Rosati, ricordando la nascita del premio e le ragioni fondanti, ha letto le motivazioni che hanno orientato la scelta del consiglio direttivo. Il riconoscimento di quest’anno va a Gianfranco Costa per: “la continua attenzione verso la montagna, per aver collaborato attivamente con la Pro Loco di Costa di Trex in diverse iniziative benefiche e di solidarietà, per aver portato il valore della pace in tutti i contesti pubblici, privati e associativi che ha frequentato. La sua lungimirante visione ha sempre parlato di Assisi nel suo complesso e la sua instancabile azione ha riguardato tutte le frazioni del comune, comprese quelle di montagna”. Dopo la consegna del premio, un acquerello dall’artista assisano Claudio Fronza, che raffigura la chiesa parrocchiale di Santo Stefano, Costa ha voluto ringraziare la Pro loco, i presbiteri presenti, le Confraternite e tutto il mondo associative, e visibilmente commosso ha sottolineato “i grandi e sinceri valori che contraddistinguono le famiglie della montagna, dove le fatiche delle condizioni di vita di un tempo sono state motivo di riscatto, di crescita e sviluppo per tutto il territorio di Assisi e dell’Umbria”.

LE MOTIVAZIONI

“Il Premio Santo Stefano 2025 viene assegnato a una persona che ha dimostrato negli anni una continua attenzione verso la montagna, ha collaborato attivamente con la Pro Loco di Costa di Trex in diverse iniziative benefiche e di solidarietà, ha portato il valore della pace in tutti i contesti pubblici, privati e associativi che ha frequentato. La sua lungimirante visione ha sempre parlato di Assisi nel suo complesso e la sua instancabile azione ha riguardato tutte le frazioni del comune, comprese quelle di montagna sin da quando, in qualità di sindaco, ha provveduto al primo intervento di miglioramento della principale strada, la Provinciale 249, che collega Assisi a Spello. Il suo amore per queste zone si è manifestato con una frequentazione quasi quotidiana delle stesse e un approccio amicale e collaborativo con i residenti da cui ha raccolto sensazioni, difficoltà e proposte. Per queste ragioni e con l’auspicio che questo amore e questo impegno possa continuare il consiglio direttivo della Pro Loco di Costa di Trex ha deciso di assegnare il Premio Santo Stefano 2025 a Gianfranco Costa, già sindaco di Assisi e fondatore del Centro internazionale per la pace tra i popoli.

FOTO © Mauro Berti – Assisi News BN COM

© Riproduzione riservata