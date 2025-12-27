Al Serafico i doni dei cacciatori dei Grifoni delle Vaie

Si rinnova per il secondo anno consecutivo il dono della squadra di cacciatori “Grifoni delle Vaie” che ha portato in dono al Serafico e ai ragazzi della struttura i panettoni e della cacciagione. Un momento di condivisione e socialità in cui una rappresentanza delle “doppiette” del comprensorio assisano è stata ricevuta dalla presidente del Serafico, Francesca Di Maolo, che ha ringraziato per il gradito dono e contraccambiato con alcuni manufatti realizzati dai ragazzi. Il Serafico, nato poco più di 150 anni fa, è oggi una grande casa che abbraccia la vita più fragile e rappresenta un modello di eccellenza nella riabilitazione, nella ricerca e nell’innovazione medico scientifica per bambini e giovani adulti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

