Il viaggio 2021, torna il concerto benefico: quest’anno sarà per la casa di riposo Andrea Rossi

Torna il concerto benefico Il viaggio 2021 che, arrivato alla sua quinta edizione, quest’anno andrà a sostenere la Casa di Riposo “Andrea Rossi” di Assisi. Appuntamento per il 18 dicembre 2021 alle ore 21,00 presso il teatro Lyrick di Assisi. L’iniziativa ha come filo conduttore “Musica e Solidarietà”, la Musica come linguaggio universale e mezzo di trasmissione di emozioni e la solidarietà come impegno etico-sociale per venire incontro alle esigenze di associazioni ed enti assistenziali che operano nel nostro territorio.

Tra gli artisti che parteciperanno quest’anno, Antonella Quartet Live, Swingle Kings, Doctor Martens Acoustic e quale ospite d’onore interverrà lo showman umbro Antonio Mezzancella dal programma televisivo di Rai 1 Tale e Quale Show e da Rai Radio 2. Il direttore Artistico, Lamberto Bisogno, ha scelto un percorso musicale dedicato alla canzone italiana, partendo dagli anni ’50 con il grande Fred Buscaglione e poi Mina, Battisti e tanti altri, fino ad arrivare ai giorni nostri.

Tutti i cantanti che si esibiranno a Il viaggio 2021, esclusivamente dal vivo, e saranno accompagnati dalla “Grande Orchestra Il Viaggio” rappresentata dall’Abraxas Band con l’inserimento di una sezione di archi e coro. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio e la co-organizzazione della Città di Assisi insieme a “Se’ de J’Angeli se… APS” e la collaborazione della Pro loco di Santa Maria degli Angeli, le associazioni Eirene Tante Voci per la Pace, ANCeSCAO, Sorrisi d’Argento e il Rotary Club Assisi. Info e prenotazioni, Paola +39 349 238 7890; Lamberto +39 329 209 6150.

