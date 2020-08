Katia Pellegrini è il nuovo capitano del Rione Ponte Rosso. Katia Pellegrini è stata eletta all’unanimità nella serata di ieri, martedì 26 agosto.

Il Rione Ponte Rosso – si legge in una breve nota – ha rinnovato la carica di capitano ed eletto il nuovo consiglio. Katia Pellegrini succede all’ex capitano Eleonora Strada. Questo il consiglio attualmente in carica per il rione rosso del Palio del Cupolone a Santa Maria degli Angeli: Katia Pellegrini capitano, Monia Discepoli vice capitano, Curzio Moretti tesoriere. Consiglieri: Eleonora Strada, Pietro Tosti, Alessio Abbati, Marco Carloni, Francesco Chiappini, Mario Belli, Roberto Migneco, Giorgio Strada, Margherita Capezzali, Roberta Paggi, Moreno Piampianio, Cristina Lollini, Erika Grimani, Marco Ballarani, Simone Mencarelli, Giacomo Africani, Gianluca Mariottini.

“Da oggi il consiglio sarà al lavoro, unitamente al rione Fornaci e al Rione del Campo, per la prossima organizzazione de J’Angeli 800 Palio del Cupolone, la cui edizione 2020 – conclude la nota del Rione Rosso – è stata annullata a causa dell’emergenza dovuta al Covid-19. Si spera in una ripartenza per il 2021 così come lo si spera per tutti gli eventi e le manifestazioni territoriali, regionali e nazionali”.

La Festa de J’Angeli 800, Palio del Cupolone è una rievocazione storica del 1800 che vede sfidarsi gli storici Rioni di Santa Maria degli Angeli. Essi sono il Rione del Campo (blu), il Rione Ponte Rosso (rosso; per la presenza del ponte ferroviario, detto “rosso” per il colore dei mattoni con cui è stato realizzato) e il Rione Fornaci (giallo; il nome deriva dalle numerose fornaci che alimentavano i cantieri del paese).

Nata inizialmente come iniziativa collaterale al Piatto di Sant’Antonio, la Festa è stata poi spostata a giugno, diventando un appuntamento a sé stante, rimanendo occasione di incontro, recupero e rinnovo delle tradizioni.