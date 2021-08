La Sorgente, a Capodacqua di Arquata del Tronto inaugurato un centro culturale grazie anche alla solidarietà umbra

All’inizio della scorsa settimana (il 17 agosto 2021, ndr) le rappresentanze della Pro loco Capodacqua di Assisi, insieme a quelle di Capodacqua di Foligno, si sono recate a Capodacqua di Arquata del Tronto per celebrare l’inaugurazione del nuovo centro di aggregazione La Sorgente, nato anche grazie alle donazioni delle Pro loco umbre, anche per consolidare l’amicizia e la solidarietà fra le tre comunità.

“Comunità che condividono non solo la denominazione del proprio paese, ma soprattutto valori, principi e fini sociali”, spiega Barbara Bagliani, presidente della Pro loco di Capodacqua di Assisi, ricordando che “dal 2016, in seguito al sisma che ha interessato alcune zone del centro Italia, la Pro loco Capodacqua di Assisi, insieme all’associazione di Capodacqua di Foligno, ha siglato un gemellaggio con l’associazione ‘Capodacqua Viva’ di Capodacqua di Arquata del Tronto, paese duramente colpito dal terremoto. Il gemellaggio nato per sostenere l’emergenza di un paese messo a dura prova dal sisma, è continuato negli anni e non sono mancati incontri di amicizia e convivialità e anche importanti segni di solidarietà”. Tra questi appunto il sostegno per la costruzione del nuovo centro di aggregazione La Sorgente, come detto nato anche grazie alle donazioni delle pro loco assisana e folignate.

