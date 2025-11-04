Lions Club Assisi, continua l’impegno per i giovani nel segno dell’educazione civica

Proseguono le attività ed i service del Lions Club di Assisi dedicati ai ragazzi ed alla formazione della cultura dei cittadini di domani.

Si sono infatti tenuti grazie alla collaborazione avviata dalla Presidente del Comitato Service Prof.ssa Debora Siena con la dirigente dell’Istituto Comprensivo Assisi 3 dott.ssa Sandra Spigarelli due incontri che hanno ad oggetto l’introduzione all’educazione civica ad alla comprensione del contesto sociale da parte dei più giovani.

Gli incontri hanno visto la partecipazione gli studenti delle classi prime della Scuola Secondaria di 1° grado Francesco Pennacchi di Petrignano che si sono confrontati con l’avvocato Alessandro Bacchi membro del Club di Assisi sui molteplici aspetti, il sistema di valori e le modalità con cui anche i più giovani sono parte della collettività, ne rispettano le regole e possono contribuire alla crescita delle consapevolezza e della coesione sociale.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla comprensione dell’importanza di un uso corretto di smartphone e dei contenuti del mondo dei social media in una logica positiva di prevenzione dei rischi che possono derivare da un uso improprio degli stessi. Un ringraziamento particolare è stato indirizzato dal Presidente del Lions Club Luigi Rossetti alla dirigente scolastica, ai docenti della Scuola Pennacchi ed a tutti i giovani che hanno partecipato al service nonché ai membri del club che ne hanno curato l’organizzazione, testimonianza di un impegno, quello lionistico, che guarda con grande attenzione alle grandi cause umanitarie ed al tempo stesso misura il suo impegno con la vicinanza costante e diffusa sul territorio rispetto alle persone, alle istituzioni, alla cultura ed ai beni culturali,ai valori fondanti dell’appartenenza alla società.

