Incidente a Bastia Umbra: scontro tra auto e moto in via del Conservificio (foto)

Sul posto 118 e Carabinieri, l’accaduto intorno alle 19 di oggi martedì 4 novembre

Paura nel tardo pomeriggio di oggi martedì 4 novembre in via del Conservificio, a Bastia Umbra, dove intorno alle 19 si è verificato un incidente tra un’auto e una moto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 con un’ambulanza e una pattuglia dei Carabinieri per i rilievi del caso e per la gestione della viabilità. (Continua dopo la foto)

Le cause dello scontro non sono ancora chiare con la dinamica in fase di verifica. Secondo le prime informazioni, una delle persone coinvolte sarebbe stata trasportata in ospedale per accertamenti, non si conoscono al momento le condizioni.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.

(Maggiori informazioni nelle prossime ore)

© Riproduzione riservata