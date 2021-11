L’ospitalità ad Assisi dal 17′ secolo, convegno del Circolo Subasio (foto)

Grande partecipazione, sabato pomeriggio alla Sala della Conciliazione, al convegno dal titolo L’ospitalità ad Assisi dal 17′ secolo, iniziativa organizzata dal Circolo del Subasio. Il relatore Pippo di Biagio ha raccontato curiosità e aneddoti, con qualche statistica, sull’ospitalità ad Assisi: ha parlato di come l’ospitalità come la conosciamo oggi sia nata più o meno ai tempi del Perdono di Assisi, mentre la prima guida per i pellegrini risale al 1618. Non è mancato un excursus sulla mobilità e i mezzi di comunicazione, raccontando come con l’arrivo del treno nel 1866 ad Assisi c’erano due alberghi – Leone e Minerva – e due locande, con un’altra locanda situata a Santa Maria degli Angeli. Nel 1926, con il settecentenario della morte di San Francesco, e poi ancora con l’anno santo, si è arrivati alla costruzione di strutture ricettive storiche, come l’Excelsior e La Rocca.

“Il relatore – spiega l’avvocato Gino Costanzi, presidente del Circolo del Subasio – ha diviso in due parti la conferenza. Nella prima parte ha indicato le due vie che i pellegrini percorrevano per Roma poi ha mostrato le foto dei tanti alberghi che mano mano sono sorti soprattutto per il 1926. Con oltre 200 foto si sono visti gli ospiti importanti di Assisi e i vari proprietari degli alberghi e locande le loro storie gli impegni, con episodi e storielle e l’indicazioni su concittadini più o meno noti. Al termine la sindaca Stefania Proietti, nel compiacersi per l’iniziativa, ha definito il Circolo un polo culturale della città. Nel ringraziare il relatore – conclude Costanzi – gli ho donato alcuni prodotti della nostra terra”.

FOTO © Mauro Berti-Assisinews

