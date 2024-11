Misericordia di Assisi, il bilancio del 2024: sede più performante e tanta assistenza e solidarietà (foto)

(Flavia Pagliochini) A un anno dall’insediamento del nuovo direttivo la Misericordia di Assisi traccia un bilancio delle molteplici attività svolte, anche grazie al cambio della sede legale ed operativa che è sempre a Palazzo di Assisi ma in una struttura più adeguata alle esigenze. Nello specifico – oltre al servizio di assistenza sanitaria in numerose manifestazioni: tra le più rilevanti, gli eventi estivi, il Calendimaggio, il Palio del Cupolone e il concerto di “Con il Cuore”; ma ci sono anche Festa della Mamma (Tordibetto), Tordandrea in Festa, Beerock (Viole), Festa della Ciliegia (Capodacqua), Concerti Note di Assisi (17 eventi tra centro e Santa Maria), Torneo dei Rioni (Palazzo di Assisi), Sagra dell’Oca Arrosto (Torchiagina), Sagra del Fungo (Pianello), Motoraduno Internazionale (Petrignano), Rassegna Antichi Sapori (Rivotorto), Sagra dell’Arvoltolo (Palazzo) e Primi d’Italia (Foligno) – sono stati avviati numerosi progetti riguardanti servizi, tra cui il rinnovo della convenzione per trasporti sanitari con la USL e quella per il trasporto degli alunni disabili del Comune di Valfabbrica, la convenzione con l’Azienda ospedaliera di Perugia per dimissioni, l’attivazione del servizio “Assisi per tutti” in collaborazione con il Comune di Assisi.

Con alcune associazioni, la Misericordia di Assisi ha instaurato una collaborazione particolare con lo scopo di devolvere parte del ricavato degli eventi in favore della Misericordia: nello specifico con le Pro loco di Capodacqua (Festa della Ciliegia), Tordandrea (Tordandrea in Festa), Rivotorto (Rassegna Antichi Sapori) e l’associazione Palatium (Sagra dell’Arvoltolo). A ottobre la Misericordia di Assisi ha collaborato allo svolgimento del G7 della disabilità e inclusione che si è svolto ad Assisi: oltre ai volontari locali, sono stati coinvolti volontari da tutta la regione e anche dalla Toscana per circa 60 operatori. Un sostegno importante è dato dalle aziende, tra cui Umbragroup Spa (Foligno) che ha finanziato l’acquisto di un’ambulanza, FOMAP (Petrignano) ha finanziato l’acquisto di una seggiolina da trasporto motorizzata, Excogita Srl (Bevagna) ha finanziato l’acquisto di un defibrillatore. Hanno elargito donazioni anche RF Microtech (Perugia), Movimac Srl (Bastia Umbra), Deltafina (Bastia Umbra), Brunello Cucinelli Spa.

“L’obiettivo principale della raccolta fondi che stiamo portando avanti è l’acquisto di un mezzo 9 posti attrezzato per il trasporto disabili – spiegano dalla Misericordia di Assisi – Oltre alle attività operative e gestionali/amministrative, abbiamo anche svolto 2 corsi per nuovi soccorritori e abbiamo organizzato eventi di informazione e promozione per le tecniche di primo soccorso e manovre ‘salvavita’. L’obiettivo per il futuro è quello di continuare sia con le attività operative, sia con le collaborazioni con Enti e Aziende per mantenere e ampliare se possibile i servizi erogati cercando di coinvolgere sempre più volontari nelle nostre iniziative”.

© Riproduzione riservata