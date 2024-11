Umbria Civica bacchetta la Pro loco di Petrignano: “Non ci ha concesso una sala per incontro pubblico”, dicono Nilo Arcudi, candidato della lista Tesei Presidente e presidente di Umbria Civica; Maria Giovanna Siliveri, segretario comunale di Umbria Civica Assisi; e Jessica Migliorati, coordinatore comprensoriale di Umbria Civica Assisi-Bastia.

“Con grande dispiacere – si legge in una nota – dobbiamo segnalare un episodio che riteniamo increscioso e in contrasto con i principi di trasparenza e partecipazione che dovrebbero caratterizzare la vita politica e civile di ogni comunità. La Pro Loco di Petrignano Di Assisi ha recentemente deciso di non concedere la sala per un incontro pubblico con i cittadini, previsto in vista delle prossime elezioni regionali. Il motivo di questa decisione, purtroppo, non riguarda né questioni logistiche né organizzative. La Proloco si è semplicemente rifiutata di concedere la sala ignorando il principio di partecipazione e di servizio alla cittadinanza tipico della natura dell’associazione stessa”.

“La funzione dell’ente, infatti, è quella di essere un punto di riferimento per tutta la comunità e proprio per questo avrebbe dovuto garantire l’accesso alla sala per il confronto democratico, senza alcuna remora. Siamo convinti che il diritto al dialogo e alla partecipazione sia un valore fondamentale in una società civile, e tale decisione va contro questi principi. Nonostante questo episodio, confermiamo il nostro impegno per una politica aperta e inclusiva, convinti che il dialogo e il confronto siano strumenti fondamentali per migliorare il nostro territorio. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare agli altri eventi in programma, dove continueremo a discutere delle problematiche locali e delle soluzioni che riteniamo necessarie per il futuro della nostra regione”.

Foto di The Climate Reality Project | via Unsplash

© Riproduzione riservata