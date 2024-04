Mostra sul premio Samaritano, boom di pubblico per l’esposizione (foto)

Chiuderà domenica 14 la mostra sul Premio Samaritano – trofeo Giancarlo Todi in scena Logge di Assisi in piazza del Comune. La mostra è dedicata alla memoria del giovane imprenditore umbro il quale, in una fredda sera del 12 ottobre 1972, mentre stava soccorrendo un ciclista caduto in mezzo alla strada, venne travolto e ucciso da un’auto in transito lungo la strada provinciale che conduce da Bastia Umbra a Petrignano d’Assisi.

Il sublime gesto di altruismo dell’Eroe, spinto fino all’estremo sacrificio, destò fin da subito commozione e sbigottimento, tanto che i suoi amici, per onorarne la memoria, diedero vita al premio che sin da allora assunse l’attuale titolo, traendo ispirazione dalla nota parabola evangelica; il trofeo è costituito da una bellissima opera dello scultore perugino Artemio Giovagnoni, che raffigura un uomo intento a soccorrere una vittima della strada.

Così recita un documento dell’epoca: “Con la sua iniziativa il Comitato di Petrignano, nell’onorare il sacrificio di Giancarlo Tofi, intende onorare tutti coloro che a rischio della propria vita soccorrono le vittime della strada, compensando con il loro slancio generoso e con il loro cosciente coraggio la disumana viltà di tanti altri”.

La mostra sul premio Samaritano (tornato in auge nel 2018) comprende straordinari documenti nonché le foto di tutti i premiati delle varie edizioni, e si avvale della determinante collaborazione della Rai la quale ha messo a disposizione numerosi filmati tratti dai propri archivi. Come detto l’evento si protrarrà fino al 14 aprile compreso, con orari 10,00-13,00/15,00-18,00 e ingresso libero. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

