Al Pincio dal 29 luglio al 9 agosto il laboratorio teatrale per bambini e bambine

Per la prima volta dopo anni i bambini e le bambine tornano al Pincio per un laboratorio teatrale. A partire da lunedì 29 luglio fino a venerdì 9 agosto 2024 prende il via la quinta edizione di “A Teatro nel Bosco”, il Laboratorio teatrale per bambini e bambine dai 7 a 11 anni…eccezionalmente al Pincio – Parco Regina Margherita, grazie alla collaborazione della Città di Assisi. Un luogo magico della Città da tempo non utilizzato, torna a vivere grazie al Piccolo Teatro degli Instabili diretto da Fulvia Angeletti che da anni organizza Laboratori per tutte le fasce di età.

Sentieri tracciati tra gli alberi, spiazzi frondosi e un anfiteatro ricavato nella natura: quale migliore scenario per stimolare la creatività e l’espressività di giovani sognatori? Un percorso teatrale ludico-formativo intitolato “Il sentiero dei Sogni” condotto da Caterina Fiocchetti (attrice e formatrice teatrale), Massimiliano Burini (regista, autore e formatore teatrale) e Claudia Rossetti (scenografa e formatrice teatrale) che coinvolge i partecipanti nella creazione di una performance finale che racconti di mondi immaginari di cui solo i bambini sanno essere autori. I giochi che strutturano il Laboratorio teatrale per bambini e bambine si basano su tecniche di pedagogia teatrale modulate in funzione delle diverse età evolutive dei bambini, volte a sviluppare un’armonia nelle relazioni, migliorare la consapevolezza delle proprie emozioni, sperimentare auto efficacia nella creatività espressivo-narrativa.

Il Laboratorio nasce da un format ideato nel 2020 dal Piccolo Teatro degli Instabili e Giulia Zeetti – attrice, cantante e formatrice teatrale, che continuerà a far parte dell’organizzazione del percorso teatrale anche se quest’anno la conduzione è affidata, oltre a Claudia Rossetti (presente anche negli scorsi anni al FAI – Bosco di San Francesco), a Caterina Fiocchetti e Massimiliano Burini anch’essi storici collaboratori delle attività formative del Piccolo Teatro degli Instabili. Il laboratorio si svolgerà quindi negli spazi del Pincio e avrà una durata di due settimane (dal lunedì al venerdì), a partire dal 29 luglio fino al 9 agosto – esclusi 3 e 4 agosto – dalle 15.30 alle 18:30. Il laboratorio per bambini e bambine si potrà frequentare integralmente o soltanto una delle due settimane.

Al termine del percorso, venerdì 9 agosto alle 18:30, ci sarà lo spettacolo finale riservato alle famiglie dei partecipanti. Il tema del laboratorio sarà “il sogno” attraverso una libera interpretazione dei partecipanti e di testi già scritti da importanti autori teatrali, riadattati per i più piccoli. Max iscritti: 15 bambini; Min iscritti: 10 bambini; info, costi e iscrizioni: 333 7853003 – info@teatroinstabili.com

