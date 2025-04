Neo Amico Mio 2025, Enel, Anse e Aucc accendono la prevenzione

Promuovere la salute e, contemporaneamente, sostenere i pazienti oncologici e la ricerca: è la giornata di prevenzione di “Neo Amico Mio 2025”, realizzata dall’Associazione Umbra per la Lotta Contro il Cancro, insieme all’Associazione nazionale Seniores Enel, a Enel e con la preziosa collaborazione di Villa Salus, tramite la dottoressa Chiara Franceschini.

Neo Amico Mio 2025 si è svolto, venerdì scorso, nella sede di Enel, a Perugia, e ha visto una partecipazione numerosa di dipendenti Enel. “Quello fra Aucc, Anse, Enel e Aucc – afferma il presidente di Anse Umbria, Enzo Severini – è un sodalizio ormai consolidato che dura da decenni e di cui siamo orgogliosi. Ringrazio quanti, fra volontari e organizzatori, si sono prodigati per la riuscita di questa giornata, oltre alla dottoressa Chiara Franceschini, di Villa Salus, anche lei, insieme al dottor Giulio Franceschini, da anni, al nostro fianco. E’ stato importante vedere tantissimi giovani partecipare all’iniziativa, segno che stiamo andando sempre più nella giusta direzione, rappresentata dai valori della salute e della solidarietà. E’ anche un’occasione per far conoscere l’attività di Aucc, oltre a reperire importanti risorse che vengono, poi, destinate ai servizi gratuiti Aucc per i pazienti oncologici e alla ricerca”.

“È stata una giornata proficua – commenta Chiara Franceschini – perché significa sensibilizzare le persone alla prevenzione, prendersi cura della propria salute e migliorare i propri stili di vita. Inoltre, questi eventi hanno un effetto moltiplicatore importante, con il passaparola”. Anche i rappresentanti Enel hanno confermato quanto sia importante “accendere la salute” e che questa giornata è una testimonianza di come benessere e prevenzione siano una priorità e facciano parte della mission di Enel.

