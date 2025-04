Arredo urbano, la promessa di Pastorelli: “La giunta di centrodestra rivedrà il piano”

“Assieme al candidato sindaco Eolo Cicogna, stiamo continuando il nostro giro tra le attività commerciali del Comune di Assisi, partendo proprio dal Centro Storico. Un’occasione di ascolto diretto delle problematiche quotidiane che i commercianti affrontano, soprattutto in relazione al piano dell’arredo urbano adottato dalla giunta precedente“. Lo scrive l’ex consigliere regionale Stefano Pastorelli.

“Le criticità legate a questo piano – dice l’esponente di Forza Italia – sono emerse chiaramente in questi giorni di confronto. I commercianti ci segnalano un carico burocratico eccessivo, oneri aggiuntivi che gravano sulle loro attività e che non rispondono alle esigenze reali della città. Questo piano, progettato dall’amministrazione di sinistra con l’intento di portare miglioramenti, è finito per creare ulteriori difficoltà, invece di stimolare la crescita economica e sociale di Assisi”.

“Il mio impegno personale è chiaro: se saremo noi a guidare la città, il primo passo sarà rivedere o stralciare questo piano dell’arredo urbano. Non possiamo permettere che le attività commerciali e i cittadini siano penalizzati da un progetto che non ha portato alcun beneficio concreto. Il nostro obiettivo è mettere al centro *le persone*, sostenere chi lavora per Assisi e riportare la città alla sua vera essenza, fatta di vita, di comunità e di opportunità. Non vogliamo più imposizioni burocratiche che appesantiscano il quotidiano di chi vive e lavora qui. Assisi – le parole di Pastorelli – deve tornare a essere una città vivibile, accogliente e prospera per i suoi residenti, i commercianti e per chi la visita. La nostra visione è quella di ripopolare Assisi, farla tornare una città viva, dove le frazioni sono parte integrante di un progetto di sviluppo comune, lontano dalle complicazioni amministrative che oggi frenano la crescita. Assisi deve essere una città che guarda al futuro, ma con una solida base di ascolto e concretezza. Vogliamo costruire un’amministrazione che metta le persone e le loro necessità al centro, facendo di Assisi un luogo dove tutti possano prosperare e crescere, senza più ostacoli burocratici”.

Sempre Pastorelli interviene anche sulla sicurezza dopo il futuro alla gioielleria Aurea: “Questo grave atto di criminalità – si legge tra l’altro in una nota – è un segnale inequivocabile che la sicurezza in città è una questione urgente che deve essere trattata con la massima serietà. È fondamentale che le forze di polizia siano adeguatamente supportate e che vengano realizzate politiche di sicurezza più mirate, con un controllo maggiore delle frazioni e una presenza più capillare della Polizia Municipale, non solo per il controllo del codice della strada o per attività secondarie come i dischi orari, ma principalmente per la prevenzione dei crimini e il pattugliamento del territorio. Non possiamo più aspettare. Se saremo noi a guidare la città, la sicurezza sarà una priorità assoluta. È il momento di agire, di mettere in campo risorse concrete per proteggere i nostri cittadini e la nostra città”.

Foto di Sara Bertoni | via Unsplash

