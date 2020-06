Paura e turismo, conferenza di Marco Grignani per la Società Fortini

Il direttore della Struttura Complessa Salute Mentale Assisano-Media Valle del Tevere in diretta streaming il 12 giugno alle 21,15

“Paura e Turismo” è il titolo della conferenza di Marco Grignani per la Società Fortini. Il direttore della Struttura Complessa Salute Mentale Assisano-Media Valle del Tevere sarà in diretta streaming venerdì 12 giugno alle 21,15 cui canali facebook e YouTube della società culturale e sulla pagina della Confcommercio Assisi e Valfabbrica.

Paura e turismo è il secondo appuntamento organizzato dall’associazione, nell’ambito dello studio “Turismo e Calamità”, che prevede tre punti di analisi: nel primo “Breve ricognizione sul rapporto Turismo e Calamità” di Gabriele Caldari si sono analizzati i dati storico-statistici di arrivi e entrate economiche in presenza di fenomeni di terrorismo internazionale, calamità naturali, e calamità sanitarie. Il terzo approfondimento prenderà in esame, alla luce dei risultati dei primi due, la comunicazione post-evento per capire quali siano i tempi e le modalità più adeguati.

Il presente appuntamento nasce dalla constatazione della completa assenza, nel dibattito pubblico sul tema “Turismo e Calamità”, di chi è professionalmente deputato all’analisi e delineazione del profilo psicologico del turista cui si vorrebbero offrire comunicazioni e incentivi finalizzati alla più rapida ripresa. Questi alcuni dei temi che saranno trattati dal prof. Grignani: la psicologia di massa in rapporto agli spostamenti turistici, in presenza di calamità e nello specifico quella da Covid19, i fattori che contribuiscono all’incremento o all’allentamento della percezione di pericolo, il conflitto tra pulsione vitale e bisogno di protezione ed infine le modalità consigliate per una comunicazione efficace ed eventuali misure aggiuntive volte a rassicurare l’utenza turistica.

La metodologia del gruppo di lavoro della Società Fortini, si legge in una nota, “è quella di comprendere il contesto della domanda prima di dare risposte. Partendo quindi dalla sottintesa volontà e necessità di rapida ripresa, si ritiene quindi che nel caso in esame, si debba capire quale sia lo stato del mercato turistico, per comprenderne, se possibile, dinamiche e comportamenti, propensioni e attitudini”.