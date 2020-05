Cultura e turismo ai tempi del Covid 19, se ne parla alla Fortini

È fissato per lunedì 25 alle ore 21,00 il primo incontro pubblico organizzato dalla Società Culturale A. Fortini sulle tematiche del rapporto tra cultura e turismo ai tempi del Covid 19, ossia alla luce del fenomeno pandemico che ha investito il mondo intero e pesantemente colpito anche il territorio di Assisi. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming con la collaborazione della Confcommercio di Assisi nelle pagine Facebook “Società Culturale Arnaldo Fortini Assisi” e “Confcommercio Assisi e Valfabbrica”, e nel canale YouTube “Società Culturale Arnaldo Fortini – Assisi”.

L’appuntamento su Cultura e turismo ai tempi del Covid 19 costituisce un primo contributo per un complesso e lungo percorso di costruzione di una proposta organica di progetto della città, che ha bisogno dell’apporto di innumerevoli competenze e svariati punti di vista. L’obiettivo è di esaminare in profondità tematiche che da sempre rappresentano uno dei fulcri della vita della comunità, trovando anche suggerimenti per tentare di circoscrivere i danni. Si inizia quindi con la testimonianza diretta di alcuni operatori turistici rappresentativi di particolari ambiti del comparto turistico locale:

Claudio Baldoni, operatore nel settore del turismo all’aria aperta e presidente di Faita/Feder

Camping Umbria;

Gabriele Caldari, operatore nell’accoglienza extralberghiera ed esperto di

marketing turistico;

Luigi Cosi, operatore nel settore dell’agriturismo e consigliere regionale di Terra Nostra;

Cristina Gorietti, operatrice nell’accoglienza alberghiera e nel settore dell’agenzia viaggi.

L’incontro Cultura e turismo ai tempi del Covid 19 non vuole essere una semplice narrazione dal “campo di battaglia”, ma, come tutta l’attività della commissione Cultura e Turismo della Fortini, un’analisi e studio confortati da dati e documenti. La stessa necessità di approfondimento ha portato alla formulazione dell’ultima parte dell’incontro sul tema: “Cosa dicono le statistiche sul rapporto Turismo e calamità” che è un tentativo di

rispondere a queste domande: “Stiamo vivendo un clima globale di paura, cosa ci dicono i dati statistici riguardo al turismo condizionato da fenomeni di calamità simili al Covid? In quanto tempo è stato superato il problema? La caduta degli arrivi da Covid, ha lo stesso andamento di quella da terremoto? O da terrorismo?”.

Gabriele Caldari proporrà alcuni dati, frutto di una breve ricerca, da utilizzare per un ideale e ipotetico modello di previsione. L’incontro sarà aperta dal presidente dell’associazione Fortini, Alberto Bettoli e sarà coordinato da Paolo Ansideri, coordinatore della commissione Cultura-Turismo di cui esporrà intenti e linee guida. Nei prossimi giorni ci saranno anche incontri sul tema

 Per un turismo Covid compatibile.

La rete dell’agriturismo e dei camping dell’assisano. Analisi dell’offerta e gli attrattori

implementabili.

 Paura e turismo.

Analisi psicologica della predisposizione dell’utenza al viaggio turistico dopo eventi

traumatici collettivi

 Quando conviene fare pubblicità per attrarre sul territorio dopo una calamità?

Analisi storica degli investimenti e risultati della comunicazione regionale post terremoto

2016. Indicazioni per il presente.

Si ringrazia per la collaborazione Federica Mariani Marini, Complesso turistico Fontemaggio