Pierluigi De Angelis nuovo presidente della Società culturale Arnaldo Fortini

Il 27 marzo scorso si è riunita l’assemblea degli iscritti della Società Culturale Arnaldo Fortini, nella sede in via S. Francesco, per eleggere i nuovi organi sociali per il triennio 2022-2025. È stato eletto presidente Pierluigi De Angelis, vicepresidente Leonello Cannelli e gli altri componenti del direttivo sono Nicola Cigliano, Leonardo Ciammarughi, Katharina Froelich, Sergio Maccabei, Lanfranco Pecetta. La tesoriera pro tempore è Silvia Falcinelli ed il collegio revisori dei conti è composto da Maurizio Busti, Carlantonio Buzzi e Pietro Frascarelli.

Nel saluto di insediamento, il nuovo direttivo presieduto da Pierluigi De Angelis, ha voluto “ringraziare tutti i precedenti amministratori per il prezioso lavoro di mantenimento della coesione delle relazioni nel biennio buio della pandemia e del lockdown, consegnando così ad una nuova fase di ripresa quel senso di appartenenza e socialità che dieci anni fa spinsero i soci fondatori ad intraprendere questa iniziativa così significativa per la città di Assisi”. L’associazione è nata una decina di anni fa su impulso del ristoratore Carlo Angeletti per unire svago e cultura nel nome dell’avvocato e scrittore assisiate. Da allora ha organizzato eventi e iniziative nel segno della cultura e della solidarietà. Scopo dell’associazione è infatti principalmente la cultura e lo svago, ma anche una giusta attenzione verso la solidarietà. A breve sarà comunicato il programma delle prossime attività.

