Pork Day 2020 alla Sala delle Volte ad Assisi l’1 febbraio: il programma

Arriva il Pork Day 2020 organizzato dall’Associazione “Quelli del Bronx”. Appuntamento sabato 1 febbraio dalle 14 nella Sala delle Volte, ad Assisi, con il sesto raduno “Dalla testa ai piedi…del maiale nun se butta via gnente…”. La spolpatura del maiale, nella tradizione contadina, era ed è tuttora una festa gioiosa e anche occasione di socializzazione per la comunità. Il maiale, infatti, è stato per secoli la dispensa di molte famiglie.

I tanti sostenitori e simpatizzanti dell’associazione, grazie al Pork Day 2020, potranno rivivere l’antica tradizione contadina con la spolpatura del maiale (dalle 14) o per la cena (dalle 20). Il menù prevede, oltre a un cocktail di benvenuto, anche tortiglioni al sugo ricco, grigliata mista del norcino, contorno e acqua con vino (contributo 15 euro).

Dopo il grande successo ottenuto l’anno scorso e quello prima ancora, anche in questa edizione torna l’iniziativa “Ri…adotta un salame casareccio”. “Vuoi avere un casareccio nella tua tavola? Prenotalo – si legge nella locandina – inviando un SMS al numero 333/7742826 con la quantità e il nome da scrivere. Sabato 1 passa alla Sala delle Volte a ritirare la prenotazione necessaria per il successivo ritiro del casareccio. A tempo maturo… verrai contattato e potrai ritirare il tuo casareccio. Vi aspettiamo numerosi – conclude l’invito – per trascorrere insieme una divertente e tradizionale serata di Carnevale.