Porta un sorriso ai bambini di Gerico, svelati i numeri vincenti della lotteria

Il 7 gennaio all’Hotel Los Angeles di Santa Maria degli Angeli ( Assisi ), alla presenza del delegato del Sindaco di Assisi Maria Martini degli Esposti e di P. Giuseppe Battistelli, ofm, Presidente dell’ Associazione Santo Sepolcro Foligno ets, si è svolta l’estrazione dei numeri vincenti della lotteria Porta un sorriso ai bambini di Gerico realizzata dai bambini Francesco e Chiara Alunno, con la partecipazione dei soci, benefattori e simpatizzanti.

I fondi raccolti andranno al direttore della scuola Terra Santa School di Gerico p. Mario Hadchiti ha chiesto per il restauro del campo dove si svolgono le attività all’aperto e per la realizzazione di un grande tendone. P.Mario, francescano, di origine libanese, parroco di Gerico, dirige dal 2013 la scuola

appartenente alla Custodia di Terra Santa. La scuola cristiana di Gerico è frequentata da più di 900 allievi (cristiani e musulmani) presenti all’asilo, alle elementari, alle medie e al liceo, che vivono in un ambiente accogliente, sereno, con una formazione ad alto livello.

NUMERI VINCENTI – ELENCO PREMI

339 – Buono Omaggio per una persona, non nominativo, per un viaggio in Terra Santa, organizzato dall’ Associazione Santo Sepolcro Foligno ets ( Valido fino al Dicembre 2024 )

945 – Televisore 32 pollici

1244 – Quadro a olio dell’artista Giovanna Gubbiotti

639 – Pernottamento per una notte ( Commutabile in cena ) per due persone presso Hotel Los Angeles

170 – Madonna con bambino – Ceramica di Gualdo Tadino

287 – Sciarpa Cashmere 100%

1225 – Lattina Olio Evo – 5 litri

436 – Croce d’ argento del decennale dell’Associazione

151 – Fornetto elettrico

1341 – Borsone da viaggio

207 – Zaino

192 – Servizio da caffè

1377 – Cestino prodotti tipici umbri

1338 – Confezione di Nardo e Mirra

877 – Piatto decorato

I premi della lotteria Porta un sorriso ai bambini di Gerico vanno ritirati entro tre mesi dall’ estrazione presso Hotel Los Angeles, in Via Los Angeles 77/a, S.Maria degli Angeli ( Assisi ). In un clima natalizio e festoso, P. Giuseppe ha ringraziato tutti partecipanti e i benefattori, che in modo diverso hanno sostenuto l’ Associazione e contribuito alla divulgazione della lotteria, inoltre ha comunicato che entro il mese di febbraio verrà presentato il programma dell’ anno in corso presso il Monastero Francescano “ Casa Laudato Sii “ delle Suore Angeline, in Santa Maria degli Angeli.

Foto di Steen Møller Laursen | via Pixabay

© Riproduzione riservata