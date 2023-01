Che Dio ci aiuti 7, tutto pronto per il debutto: anticipazioni, trama e cast

(Flavia Pagliochini) Torna di nuovo sugli schermi di Rai Uno, in prima serata, la fiction Che Dio ci aiuti 7: appuntamento dal 12 gennaio alle 21.30. La settima stagione di Che Dio ci aiuti è stata interamente girata ad Assisi e vedrà l’addio di Elena Sofia Ricci: “Amo Suor Angela… le ho dato io il nome di mia nonna…colei che per prima vide nella bambina che ero, l’attrice che sono diventata. E oggi io rivolgo quello stesso sguardo verso tanti ragazzi che vogliono fare questo mestiere ,con la stessa tenerezza che ho ricevuto. Ora guardo Francesca Chillemi Official. Sono felice di passarle il testimone. Vai tesoro !! Sono orgogliosa di te ! Sempre più bella dentro e fuori ! Ti voglio bene. Zia Follia. Vi aspettiamo tutti giovedì 12 su Rai Uno!”, il messaggio della protagonista su Instagram.

Ma come reagirà Azzurra? A dare qualche anticipazione su Che Dio ci aiuti è 7 la stessa Chillemi: “Per molte puntate farà fatica ad accettare la sua partenza. Poi cercherà di andare avanti e, mettendo in pratica ciò che ha imparato da lei, diventerà un aiuto importante per quelli che arriveranno al convento. Non dovete. Azzurra ha le sue modalità un po’ strampalate, ma d’animo è buona. Farà un po’ di tutto, accoglierà i nuovi arrivati e gestirà il convento, ma sarà aiutata, non sarà da sola”, ha detto a TV Sorrisi e canzoni.

Nel cast di Che Dio ci aiuti 7 anche Orietta Berti – “È stata molto carina. Lei è una persona deliziosa, una grande professionista. Non so se si sia divertita nella veste di attrice, ma è stata molto brava. Credo si sia trovata bene con noi, l’abbiamo accolta a braccia aperte” – e Fiorenza Pieri, nei panni di “Le farò – anticipa Chillemi – un sacco di dispetti. Non posso raccontare molto di quello che succederà, ma s’innescheranno tante dinamiche. Credo però di avere trovato una bellissima persona. Le basi per un’amicizia ci sono tutte. Siamo molto diverse ma simili nei valori che magari applichiamo in modo differente”

Per quanto riguarda le anticipazioni sulla trama della settima stagione di Che Di ci aiuti “Suor Angela commetterà un errore; una svista che costringerà la Suora più amata del piccolo schermo ad abbandonare il convento passando così il testimone alla giovane novizia Azzurra. Un cambio di testimone tra Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi, a cui toccherà il compito di non far rimpiangere Suor Angela, uno dei personaggi più amati di sempre delle fiction tv”. utte le stagioni e gli episodi di Che Dio Ci Aiuti saranno disponibili in streaming gratis su RaiPlay (sito e app).

“Con grande piacere – le parole del sindaco Proietti – assisteremo alla messa in onda della fortunata fiction le cui riprese regaleranno ai telespettatori immagini della bellezza della nostra straordinaria città. Ormai la fiction ad Assisi è di casa perché è una location naturale per ospitare lavori di qualità diretti al grande pubblico, tanto è vero che la scorsa stagione è stata vista da oltre 6 milioni di persone”.

Questa la trama dei primi due episodi di Che Dio ci aiuti 7: nel primo, dal titolo Giudizi Universali, “Suor Costanza non c’è più e il Convento è nelle mani di Suor Angela – che, forse per la nuova responsabilità, è diventata ‘precisina’. La prima a soffrirne è Azzurra che cerca di ‘scuoterla’ sperando che torni come prima. Emiliano sta organizzando il suo matrimonio, ma è anche alle prese con una paziente, Luisa, mamma di un bambino di 6 anni, Elia”. Nel secondo, dal titolo Sensi di colpa, “Suor Angela si sente in colpa per aver lasciato Luisa ed Elia insieme un’ultima notte, visto quello che è successo. Il bambino viene portato temporaneamente in convento insieme a Sara, la ragazza che l’ha trovato. Azzurra vorrebbe alleviare il senso di colpa di Suor Angela e inizia a sospettare di Suor Teresa”.

© Riproduzione riservata