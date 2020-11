Poster della pace 2020, il Lions di Assisi premia i vincitori (foto)

Nel rispetto delle restrizioni e delle cautele dovute al Covid, presso la scuola secondaria di primo grado di S.Maria degli Angeli, si è tenuto il service Poster per la Pace 2020 con la scelta di 3 lavori effettuati dai ragazzi dell’Istituto.

Per oltre tre decenni i Lions Club di tutto il mondo hanno sponsorizzato un concorso di arte molto speciale nelle scuole e tra le organizzazioni giovanili. Realizzare dei “Poster per la Pace” offre ai bambini di tutto il mondo la possibilità di esprimere il loro modo di vedere la pace, ispirando il mondo tramite l’arte e la creatività. Anche in questo difficile anno i giovani hanno l’opportunità di esprimere la loro visione di pace, al service Lions.

Alla ‘premiazione’ dei Poster per la Pace 2020 erano presenti, oltre al presidente del Lions Club Assisi Carlo Brondi, la socia già dirigente scolastica Debora Siena e, telefonicamente per motivi di cautela, il decano del Club e officer per il service Arcangelo Trovellesi. Dei tre elaborati è stato scelto quello dell’alunna Chiara Capezzali, della III° C, per il significato intrinseco del disegno e la ottima capacità grafica. Una lode particolare va alla dirigente della scuola prof.ssa Chiara Grassi, che si è adoperata per rendere possibile questa importante iniziativa.

Nella foto in evidenza, tra le altre, alcuni dei disegni partecipanti al concorso e, in primo piano, il disegno vincitore.