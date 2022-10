Premio Francesco Dattini 2022, premiate le Pro loco italiane e il servizio civile giovanile

Assegnato ieri, in occasione delle festività in onore di S. Francesco di Assisi, il Premio Francesco Dattini 2022. Il “Premio Nazionale Francesco Dattini“, promosso dalle Pro Loco del Comitato Unpli Assisano e da UNPLI Umbria, ha l’intento di implementare la collaborazione tra Pro Loco geograficamente lontane ma vicine nei loro ideali e valorizzarne l’attività volta alla tutela delle tradizioni sia in ambito culturale, artistico, ambientale, che gastronomico per promuovere il territorio e la sua gente nelle sue molteplici articolazioni.

A ricevere l’importante Premio Francesco Dattini 2022 che vuole mettere in luce il loro impegno nei confronti del volontariato, quest’anno, sono stati il Presidente UNPLI, Antonino La Spina che ha ricevuto il premio in rappresentanza di tutte le Pro Loco d’Italia, la responsabile del dipartimento servizio Civile UNPLI, Benni Tavella per il grande lavoro svolto dai giovani che scelgono il servizio civile con le Pro Loco, la Dott.ssa Silvia Losco, Dirigente del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Roberto Laurenzi responsabile servizio civile UNPLI Umbria.

Tra i presenti il Sindaco di Assisi, Stefania Proietti; il Presidente di UNPLI Umbria, Francesco Fiorelli, organizzatore del Premio; il presidente di UNPLI Abruzzo, Sandro di Addezio, il presidente di UNPLI Lombardia, Pietro Segalini, il Portavoce del Forum Terzo Settore Umbria, Paolo Tamiazzo e il Presidente della Pro Loco Santa Maria degli Angeli, Francesco Cavanna. A seguire, si è tenuto l’incontro “Il Volontariato come dono” con i volontari delle Pro Loco e i camminatori in arrivo da Roma ad Assisi lungo la via di Francesco.

