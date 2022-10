Festa di San Francesco 2022, come cambia la circolazione oggi e domani

Cambia la circolazione in occasione della Festa di San Francesco 2022 che vedrà in città il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In particolare oggi, 3 ottobre 2022, vige il divieto di circolazione a tutti i veicoli in : Via Patrono D’Italia dalla intersezione di Via Protomartiri Francescani a Via Los Angeles dalle ore 09:00 sino al termine della manifestazione e dalle ore 16:00 sino al termine della manifestazione ; Via Becchetti dalla intersezione con Via Santarelli dalle ore 09:00 sino al termine della manifestazione e dalle ore 16:00 sino al termine della manifestazione ; Piazza del Comune e Corso Mazzini ( compresi gli autorizzati), dalle ore 19.00 alle ore del 03/10/2022 e comunque sino al termine della manifestazione.

L’ordinanza del sindaco per la Festa di San Francesco 2022, dispone inolter la sospensione temporanea delle occupazione di suolo pubblico (tavoli, sedie, ombrelloni e quant’altro presente) delle attività commerciali che insistono su via G. Becchetti per tutta la durata dei cortei ed in Assisi P.zza del Comune dalle ore 14:00 alle 23:00 e comunque sino al termine della manifestazione.

4 OTTOBRE ASSISI e fraz. SANTA MARIA DEGLI ANGELI

– divieto di circolazione dalle ore 8:00 alle ore 16:00 e comunque sino al termine del transito del corteo presidenziale, per tutti i veicoli, in Viale Maratona,

– divieto di circolazione dalle ore 9:00 alle ore 10:00 e comunque sino al termine del transito del corteo presidenziale, per tutti i veicoli, eccetto mezzi muniti di specifica autorizzazione sulle seguenti vie e piazze : Via Patrono d’Italia, tratto da Via Carducci a Via Giovanna di Savoia Regina dei Bulgari – Via Manzoni, tratto da Via Borsi a Via Patrono D’Italia

Via Francesca, tratto da Via di Valecchie a Via Patrono D’Italia – Via di Valecchie Tratto da Via Francesca a Via Giovanna di Savoia Regina dei Bulgari – Viale Marconi, tratto da Piazza Giovanni Paolo II a Via Giovanna di Savoia Regina dei Bulgari – Via Albornoz – Via Degli Episcopi – Via Merry del Val – Piazza Gregorio IX – Piazza Inferiore San Francesco.

– divieto di circolazione dalle ore 12:30 alle ore 13:30 e comunque sino al termine del transito dei corteo presidenziale per tutti i veicoli, eccetto mezzi muniti di specifica autorizzazione, sulle seguenti vie e piazze: Piazza Inferiore San Francesco – Via Frate Elia – Via Piaggia San Pietro – Viale Marconi – Piazza San Pietro – Borgo San Pietro – Via di Valecchie Tratto da Via Francesca a Via Giovanna di Savoia Regina dei Bulgari – Via Patrono d’Italia, tratto da Via Carducci a Via Giovanna di Savoia Regina dei Bulgari – Via Francesca, tratto da Via di Valecchie a Via Patrono D’Italia – Via di Valecchie, tratto da Via Francesca a Via Protomartiri Francescani – Via Manzoni – Via Borsi, tratto da Via Manzoni a Via Dante Alighieri – bretella di Collegamento tra Via Santa Maria Maddalena e Via di Valecchie – Via Protomartiri Francescani, tratto da civ. n.86 a Via Patrono D’Italia – Via di Bartolo – Via Matteucci – Via Astengo e Martelli, Via Los Angeles, tratto da Via Astengo e Martelli a Via Patrono D’Italia – Via Capitolo delle Stuoie

divieto di circolazione dalle ore 14:00 alle ore 15:30 e comunque sino al termine del transito del corteo presidenziale per la Festa di San Francesco 2022, per tutti i veicoli, eccetto mezzi muniti di specifica autorizzazione, sulle seguenti vie e piazze: Via Los Angeles, tratto da Via Astengo e Martelli a Via Patrono D’Italia – Via Capitolo delle Stuoie – Via Astengo e Martelli – Via Matteucci – Via di Bartolo – Via Protomartiri Francescani, tratto da civ. n.86 a Via Patrono D’Italia – bretella di Collegamento tra Via Santa Maria Maddalena e Via di Valecchie – Via Borsi, tratto da Via Manzoni a Via Dante Alighieri – Via Manzoni – Via di Valecchie, tratto da Via Francesca a Via Protomartiri Francescani – Via Patrono d’Italia, tratto da Via Carducci a Via Francesca – Viale Maratona.

divieto di sosta zona rimozione dalle ore 18:00 del 03/10/2022 sino alle ore 16:00 del 4 ottobre e comunque sino al termine della manifestazione per tutti i veicoli sulle seguenti vie e piazze: Viale Maratona – Via Patrono d’Italia, tratto da Viale Maratona a Via Giovanna di Savoia Regina dei Bulgari – Via Giovanna di Savoia Regina dei Bulgari – Via Vittorio Emanuele II – Via Madonna Dell’Olivo – Via Umberto I – P.zza Matteotti (eccetto Parcheggio Saba Itaklia)– Via Villamena – Via Albornoz comprese le aree di sosta presenti lungo la strada) – Via Degli Episcopi – Via Remon Jativa (eccetto giornalisti) – , area di sosta esterna a Porta San Giacomo Via Ponte dei Galli – Via Manzoni – Via di Valecchie, tratto da Via Manzoni a Via Protomartiri Francescani – Via Protomartiri Francescani, tratto da Via di Valecchie a Via Matteucci – Via Matteucci – Via Astengo e Martelli – Via Los Angeles, tratto da Via Astengo e Martelli a Via Patrono D’Italia.

divieto di sosta – zona rimozione dalle ore 20.00 del 03/10/2022 sino alle ore 16:00 del 4/10/2022 e comunque sino al termine delle manifestazioni per tutti i veicoli sulle seguenti vie e piazze: Viale Marconi, Via Frate Elia, Piazza e Via S. Francesco, Via Fortini, Via Merry del Val, Piazza del Comune, Chiesa Nuova., Via Borgo San Pietro (eccetto veicoli Forze di Polizia).

L’ordinanza per la Festa di San Francesco 2022, dispone la sospensione temporanea delle occupazione di suolo pubblico dalle ore 20:00 del 3 ottobre alle ore 16:00 del 4 ottobre , e quindi la rimozione a cura dei titolari, dei tavoli, sedie, ombrelloni e quant’altro oggetto di occupazione delle attività commerciali che insistono sulle seguenti vie e piazze: Piazza del Comune Via Portica, Via A. Fortini, Via S. Francesco , Via Frate Elia, Via Piaggia San Pietro ed in tutte le aree interessate dal transito del corte presidenziale

È altresì interdetta ogni forma di commercio itinerante lungo il percorso del corteo presidenziale per l’intera giornata del 04/10/22. Disposta anche la rimozione di tutti i cestini / cassonetti della N.U. e simili, in tutti i luoghi interessati dalla presenza del Capo dello Stato ed al transito del corteo presidenziale. Durante il passaggio dei cortei per la Festa di San Francesco 2022, dovrà essere sospesa ogni attività cantieristica.

