Priori Serventi 2021, donate 2000 mascherine al Serafico di Assisi

I periodi di emergenza portano con sé un’attenzione tutta particolare da parte di persone, enti e istituzioni che conservano nel loro DNA l’istinto all’aiuto, al sostengo e alla solidarietà. Sul territorio assisano e nella fattispecie a Santa Maria degli Angeli si contraddistinguono da sempre i Priori Serventi, la Confraternita che custodisce da secoli il culto di Sant’Antonio Abate. I Priori Serventi 2021, hanno da subito dovuto prendere coscienza dell’emergenza Covid 19 e con tutte le sfaccettature che questa situazione sta generando sul territorio. La loro attività di volontariato e beneficenza si è subito tradotta con una donazione all’istituto Serafico di Assisi di circa 2000 mascherine.

Moreno Fortini, Presidente Priori Serventi 2021, ha dichiarato: “Il Serafico è una struttura del nostro territorio che ci sta molto a cuore per l’attività che svolge da sempre e per l’enorme stima che nutriamo nei confronti di tutti gli operatori che lavorano all’interno dell’Istituto. Questa è la prima attività operativa del nostro percorso e stiamo già lavorando ad altre iniziative da realizzare a breve per la nostra comunità e soprattutto per fare fronte alle tante situazioni di difficoltà che questa emergenza sta scatenando”.

“Sono giornate particolari queste dell’emergenza – ha dichiarato Francesca Di Maolo, Presidente del Serafico – vediamo ovunque l’impegno di medici e infermieri, osserviamo quello costante dei nostri che tutelano con forza le giornate dei ragazzi al Serafico e raccogliamo tanto sostegno e supporto concreto; a partire dal nostro territorio che, attraverso questo gesto dei Priori Serventi, ci conferma un ‘attenzione costante e una solidarietà fondamentale a superare questo periodo di emergenza.