Pro loco di Torchiagina, nuovo consiglio direttivo: Leonardo Bertolini è il presidente

Rinnovato il consiglio direttivo della Pro loco di Torchiagina per il triennio 2026–2028, proseguendo una tradizione di impegno sociale e culturale che accompagna la vita del paese da oltre mezzo secolo. Alla presidenza è stato eletto Leonardo Bertolini, affiancato dal vicepresidente Gregorio Roviglioni e dal segretario Benedetto Bellini Baldella. I cassieri saranno Chiara Grasselli e Sergio Cagliesi. Completano il Consiglio direttivo i consiglieri Roberto Roviglioni, Matteo Vescovi, Luciana Lucaroni, David Pastorelli e Carlo Cioccoloni. Il collegio dei revisori dei conti è composto da Paolo Pastorelli e Walter Fiorucci, mentre quello dei probiviri da Andrea Casagrande, Giuseppe Casagrande e Nicola Apostolico.

“La Pro Loco è uno dei luoghi in cui una comunità si riconosce davvero, si sente unita – sottolinea il presidente Leonardo Bertolini –. Da oltre cinquant’anni tante persone dedicano tempo e passione per mantenere vive le tradizioni e creare occasioni di incontro. Il nostro impegno è quello di custodire questo patrimonio storico e culturale con grande rispetto, continuando a coinvolgere il paese e a far sì che la Pro Loco resti un luogo a disposizione di tutti, fatto di volontariato, di amicizia e soprattutto di profondo amore per Torchiagina”.

Fondata nel 1972, la Pro Loco di Torchiagina rappresenta una delle realtà associative più radicate della comunità. Nel corso degli anni ha contribuito in modo determinante ad animare la vita del paese con iniziative culturali e sociali molto partecipate: dalla tradizionale sagra paesana, che ogni estate prende il via dall’ultimo venerdì di luglio per dieci giorni di festa, alle mostre di pittura, dai raduni di auto d’epoca alle iniziative benefiche con donazioni a favore di associazioni del territorio e non solo. Una storia costruita nel tempo grazie all’impegno di tanti volontari e alla partecipazione dei soci, che hanno fatto della Pro Loco un punto di riferimento capace di unire il paese al di là di ogni appartenenza.

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