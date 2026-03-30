Dimissionario Michele Leonelli, per Fratelli d’Italia arriva il commissario Valerio Bazzoffia

Fratelli d’Italia Assisi ha un commissario dopo le dimissioni del segretario Michele Leonelli: si tratta del sindaco di Bettona Valerio Bazzoffia, in carica da lunedì 30 marzo come comunicato dal presidente di Fratelli d’Italia provinciale Alessandro Moio.

“In qualità di Presidente provinciale, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto, preso atto della tua disponibilità e della prevalente volontà dei vertici comunali del partito, dispongo la tua nomina a commissario comunale di Assisi, con decorrenza immediata e fino allo svolgimento del Congresso comunale. La presente nomina si rende necessaria a seguito delle dimissioni del Coordinatore comunale uscente, Michele Leonelli, al quale desidero rivolgere un sentito ringraziamento per il lavoro e l’impegno profuso in questi anni, per il contributo offerto alla crescita del partito sul territorio e per aver combattuto a testa alta tante difficili battaglie”.

Al Commissario Valerio Bazzoffia sono affidati i poteri di gestione e organizzazione dell’attività politica e amministrativa del circolo comunale, come previsto dallo Statuto del partito, nonché il compito di accompagnare il percorso che porterà alla celebrazione del Congresso. “Caro Valerio – conclude la nota – buon lavoro”

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