Pro Loco Viole, rinnovato il consiglio direttivo: il presidente è Andrea Catanossi

Forze giovani e nuovi innesti, Lucia Pallaracci e Renzo Sensi sono i vicepresidenti. Tutti i nomi

La Pro Loco di Viole ha rinnovato il consiglio direttivo, che passa da 9 a 15 membri grazie al forte entusiasmo dei giovani, molti dei quali avvicinatisi all’associazione attraverso Beerock, la rassegna delle birre artigianali che è diventata il simbolo della frazione. Il nuovo presidente è Andrea Catanossi, affiancato dai vicepresidenti Lucia Pallaracci e Renzo Sensi. Completano il direttivo Rosagata Trecento e Feliciana Sorbelli (tesoriere), Angela Lutazi (segretaria) e i consiglieri Filippo Tritoni, Ivano Bocchini, Italo Landrini, Teobaldo Ronca, Daniele Carnali, Daniele Catanossi, Andrea Cannelli, Giorgia Buzi, Fabio Desantis.

Dopo tre mandati, lascia la guida della Pro Loco Viole Ivano Bocchini, consigliere comunale, che in dieci anni ha seguito iniziative decisive per la comunità: dal salvataggio e la ristrutturazione delle ex scuole elementari (oggi sede della Pro Loco) all’intitolazione della piazza antistante la chiesa di san Vitale a Don Lamberto Petrucci, al sostegno alle principali realtà della frazione, la parrocchia di San Vitale e la scuola materna “SS. Regina delle Rose”.

Gli ultimi anni della Pro Loco Viole – si legge in una nota dell’associazione – si sono caratterizzati per la sensibilità e l’impegno in campo culturale, come dimostrano le tre edizioni della mostra “Nel cuore nessuna croce manca” sulle guerre mondiali, la mostra fotografica in memoria di Don Lamberto Petrucci, parroco storico di Viole, i convegni, il ciclo di incontri e visite culturali “Sei mesi di cultura”, la creazione della biblioteca della Proloco. Numerosi anche gli eventi musicali: grande successo hanno avuto il concerto “Rock in canna”, un concerto rock nella chiesa san Vitale fortemente voluto anche da don Cesare Provenzi, in occasione del restauro dell’organo on l’organo seicentesco della parrocchia; il gospel in chiesa e “Note da Oscar” , in cui l’Orchestra Giovanile Umbra ha eseguito le più belle colonne sonore del cinema. L’evento di punta della Proloco è stato certamente Beerock, giunto ormai alla tredicesima edizione e capace di richiamare migliaia di visitatori ogni anno. Tra le ultime iniziative, si ricordano l’impegno a cofinanziare il rinnovo del parco giochi della scuola materna della frazione e la realizzazione dell’evento “Giù in piazza”, in collaborazione con Interstizi, una vera e propria simulazione della piazza che la Pro loco da anni combatte per avere al centro del paese.

Si apre una nuova fase: tra continuità e rinnovamento, con l’entusiasmo di una generazione pronta a dare slancio alla vita culturale e sociale di Viole. La prima iniziativa del direttivo sarà la conferma del corso di inglese “English for all”, previsto per lunedì 6 ottobre alle 21 presso la sede della Pro Loco. Con questo appuntamento prende il via la stagione di attività che animerà la frazione nei prossimi mesi.

© Riproduzione riservata