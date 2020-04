RaccontaMe, l’Associazione Ritmi cerca brevi storie: come partecipare

L’Associazione Ritmi, in questi tempi di isolamento e di speranza, propone a tutti voi un viaggio nei ricordi. Un’ idea per sentirci partecipi e per cercare stimoli culturali. “RaccontaMe”, è un contenitore di brevi storie, che ognuno di noi porta con sé, come eredità famigliare o bagaglio personale.

Un ricordo della nonna, piuttosto che dell’insegnante, del vicino, di una vacanza, della scuola e molto altro. I racconti di RaccontaMe, verranno pubblicati nelle pagine Facebook ed Instagram dell’Associazione Ritmi. In futuro, appena sarà possibile, cercheremo di raccontarle a voce a quanti le hanno condivise con noi e con quelli che ancora non le avevano lette.

“Vorremmo creare – spiegano dall’associazione – un ‘opificio della memoria’, un luogo ideale nel quale scolpire e modellare meticolosamente le parole, saremo i collezionisti attenti dei vostri ricordi. A oggi, sono già presenti alcune storie sulla pagina Facebook, consultatela e lasciarvi ispirare!”.

La partecipazione è aperta a tutti e basta rispettare questo piccolo vademecum.

Gli scritti dovranno contenere:

1. NOME O NOMI DEI PROTAGONISTI

2. UNA FOTOGRAFIA DA ALLEGARE CHE SIA COERENTE CON LA STORIA.

3. UN BREVE TESTO DI CIRCA 10 RIGHE

Si può rimanere completamente anonimi o firmare il breve racconto. L’Associazione invierà un file in formato pdf con la liberatoria sulla privacy prima della pubblicazione in internet. Per info:

associazioneritmi@gmail.com