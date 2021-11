Rione Fornaci, nuovo consiglio direttivo: Corrado Cannelli resta capitano

Si è svolta ieri la prima riunione del neo-eletto consiglio del Rione Fornaci. Molte le riconferme delle cariche all’interno del comitato: il capitano resta Corrado Cannelli in forza del ottimo lavoro svolto con passione e dedizione negli ultimi anni che lo hanno visto sempre in prima fila con Roberto Catanossi, riconfermatosi anch’esso con il ruolo di vice-capitano.

Per l’area spettacolo restano in forze Roberto Falcinelli e Guendalina Passeri affiancati dalla new entry Lorenzo Dionigi. Anche per l’area giochi grande riconferma di Giovanni Campelli – già responsabile del gruppo del tiro alla fune – affiancato dai neo eletti consiglieri Matteo Buzzavi e Mirco Carloni. La sartoria del Rione Fornaci resta co-capitanata da Mara Codignoni e Laura Martini con il loro gruppo di sarte già al lavoro, coadiuvate dal nuovo consigliere Cinzia Catanossi, “piene di energia e allegria che (diciamolo) danno quel tocco in più alla vita del Rione durante tutto l’anno”, spiegano dal Fornaci.

Per la parte più tecnica del comitato si riconferma come ruolo di responsabile della tesoreria Chiara Battistoni, affiancata quest’anno dalla neo eletta Elisabetta Piselli e per il ruolo di segretario abbiamo il neo eletto Pietro Mariottini, già volto conosciuto anche in altre realtà associative e che abbiamo visto protagonista delle scene del Rione nelle scorse edizioni. “I consiglieri 2021 del Rione Fornaci vogliono ringraziare i consiglieri uscenti per il loro tempo e le loro energie messe a disposizione del rione e della festa in questi ultimi 4 anni, che sono stati i più faticosi per i motivi che tutti conosciamo. A loro quindi un ringraziamento speciale e un saluto con l’auspicio che resteranno sempre in forza al rione per tifare Fornaci!”, la nota del Rione.

“La nuova squadra è carica e pronta per proseguire il lavoro portato avanti negli ultimi anni all’insegna della continuità ma anche con nuove energie per affrontare con entusiasmo e nuove prospettive il Palio del Cupolone del 2022, augurandosi che si possa di nuovo svolgere nella sua veste originale e completa, per portare di nuovo nella piazza e nelle strade di Santa Maria degli Angeli abiti e storie del 1800”, conclude la nota.

