Stargate – Passaggio al futuro, coinvolti anche il Polo Bonghi e l’IC Bastia 1

Laboratori e attività per affrontare le sfide del percorso scolastico e le scelte di vita

Orientare le scelte e i passaggi fondamentali del percorso scolastico dei bambini e ragazzi attraverso una serie di azioni che coinvolgono anche le famiglie e tutta la comunità educante, per supportare i più piccoli nelle proprie scelte di vita senza più paura dei cambiamenti. Nasce con queste finalità il progetto Stargate – Passaggio al futuro, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, coordinato da Cesvol Umbria e realizzato con il coinvolgimento di un’ampia rete di partner, che si svilupperà nei territori del Trasimeno e dell’Assisano (Zone sociali n.3 e n.5 della Regione Umbria) fino all’agosto 2023.

Il progetto verrà presentato ufficialmente nelle prossime settimane, ma sono già state avviate alcune delle attività previste, in particolare i laboratori che stanno coinvolgendo gli studenti dell’Istituto superiore R. Bonghi-M.Polo e delle elementari dell’Istituto comprensivo Bastia 1 di Bastia Umbra e che proseguiranno fino a metà dicembre. Si tratta del laboratorio Dal metodo di studio… alle abilità cognitive, curato dall’associazione So.Stare su emozioni, autocontrollo e impulsività. Al termine degli incontri verrà proposto un confronto con gli insegnanti sull’importanza delle emozioni e dell’ascolto e come pratiche didattiche che facilitano l’apprendimento. L’altro laboratorio già avviato è quello curato da IdeAttivaMente e dedicato a percorsi di robotica educativa, cittadinanza digitale e digital storytelling per la scuola primaria.

Stargate – Passaggio al futuro vede il coinvolgimento di 17 partner tra istituzioni locali, istituti scolastici, associazioni ed enti di formazione e Università: Istituto d’Istruzione Superiore “Marco Polo – Ruggero Bonghi”, Direzione Didattica Bastia Umbra, Fondazione Politecnico di Milano, Istituto comprensivo statale “Dalmazio Birago”, Ass. Cult. “Laus Veris” ETS, Istituto comprensivo Bastia 1, Associazione Piccoli Gesti APS, Istituto omnicomprensivo “Mazzini” di Magione, Unione dei Comuni del Trasimeno, Comune di Bastia Umbra, Fair lab srls, MenteGlocale APS, Università di Pisa – Dipartimento di Scienze Politiche, IdeAttivaMente snc, So.Stare Centro per la Mediazione e il Counseling nelle relazioni d’aiuto Associazione di Promozione Sociale, Associazione Il Bucaneve ODV.

