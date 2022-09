Scuola punto Assisi di Palazzo, ripartono i corsi e arrivano tante iniziative

È pronta a ripartire – senza in realtà essersi mai fermata – l’attività della Scuola punto Assisi di Palazzo, che dopo il successo del corso pomeridiano e serale dei mesi scorsi cui hanno complessivamente partecipato una trentina di persone, dal 19 settembre ripropone i corsi di ricamo base e avanzato. Appuntamento il lunedì e il martedì dalle 15 alle 17.30, al Cva Renato Sensi di Palazzo di Assisi. Le lezioni sono aperte a tutte le persone con età superiore ai 12 anni: il corso ha un costo di iscrizione di 50 euro (comprensivo di kit da ricamo).

Nel corso dell’estate la Scuola punto Assisi di Palazzo, fondata nel 2020 e che si propone di recuperare e valorizzare l’antica tradizione del ricamo Punto Assisi, è stata protagonista alla manifestazione Il diamante nero a Scheggino con una mostra mercato al Museo della Fiaba e ha partecipato con la mostra mercato alle sei date di Cambio Festival, consegnando a tutti gli artisti presenti alla manifestazione organizzata dall’associazione culturale Ponte Levatoio il logo ricamato a mano della manifestazione. Settembre si è aperto con la partecipazione alla Sagra dell’Arvoltolo a Palazzo di Assisi con la mostra mercato e alla XX Mostra del Ricamo a Mano e Tessuto Artigianale svoltasi a Valtopina, insieme a importanti ospiti espositori che arrivano da tutta Italia e dai paesi europei.

Dal 27 settembre al 6 ottobre ci sarà anche un’esposizione e dimostrazione di ricamo punto Assisi alla sala delle Logge e una mostra mercato a Santa Maria degli Angeli oltre a iniziative in tutto il territorio. Per tutte le informazioni è possibile contattare la referente Antonia Zampini al numero +39 339 467 2765 e per rimanere sempre aggiornati è possibile seguire le pagine Facebook e Instagram della Scuola Punto Assisi – Palazzo.

